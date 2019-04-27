Соревнования пожарных и присяга новобранцев: В Казани отпраздновали 370-летие пожарной охраны России

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Парке Победы прошел праздник в честь 370-летия пожарной охраны России. Участие в празднике принял Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин, сотрудники и ветераны пожарной охраны.

«Уважаемые коллеги, сотрудники, ветераны МЧС, дорогие гости! От имени Правительства республики Татарстан примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником, с Днем пожарной охраны Российской Федерации. Ваша работа требует от человека особых качеств: исключительной собранности и мужества. Самоотверженность и чувство сопричастности к чужой беде снискали вам общественное уважение и искреннюю благодарность людей. В нашей республике созданы и функционируют эффективные системы обеспечения пожарной безопасности. Проведенные работы по развитию различных видов пожарной охраны позволили улучшить временные показатели оперативного реагирования на возникающие пожары», — приветствовал участников мероприятия Алексей Песошин.

По словам Премьер-министра, в 2018 году подразделения противопожарной службы реагировали на пожары 2249 раз, были спасены 377 человек. 4078 раз пожарные выезжали на места ДТП.

«Сегодня для борьбы со стихией внедряются передовые технологии и самая современная техника. За счет бюджета республики только в 2017 и 2018 году были приобретены 24 единицы специальной техники. Благодаря принимаемым мерам удается сохранить многолетнюю тенденцию сокращения гибели людей на пожарах и количества самих пожаров», — сказал Алексей Песошин.

Во время своего выступления Премьер-министр поблагодарил ветеранов пожарной охраны за их бесценный опыт и пример для молодых сотрудников и пожелал всему многотысячному коллективу пожарной охраны здоровья, семейного благополучия и успехов на службе.

После приветствия Премьер-министра 10 новоиспеченных молодых сотрудников пожарной охраны торжественно дали присягу. Один из новобранцев, 22-летний Дмитрий Пантелеев, рассказал, что решил стать пожарным после того, как вернулся из армии. Молодого человека пришла поддержать вся его семья.

Чтобы почтить память погибших на боевом посту и бойцов Великой Отечественной войны, гости и участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню.

Перед тем как открыть праздничный концерт, Алексей Песошин вместе с генерал-лейтенантом внутренней службы Рафисом Хабибуллиным прошлись по выставке новейшей пожарной и спасательной техники.

Выставка заинтересовала почти всех гостей мероприятия, особенно детей. Многие делали семейные фото на фоне спецтехники, а самые любопытные могли залезть в пожарную машину, чтобы посмотреть, как она выглядит внутри.

Во время официальной части отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами и вручили ключи от новой спецтехники.

«Хочу еще раз поздравить всех с 370-й годовщиной пожарной охраны и пожелать всем сотрудникам, чтобы каждый день возвращались домой к своим семьям живыми и невредимыми», — обратился с поздравлениями к участникам праздника генерал-лейтенант Рафис Хабибуллин.

Гости мероприятия помимо выставки спецтехники и праздничного концерта могли увидеть выступления спасателей, водолазов и кинологов. Маленькие посетители могли поучаствовать в детских конкурсах и эстафетах.

Кроме того, для гостей праздника устроили зрелищные соревнования пожарных по боевому развёртыванию. Две команды сотрудников подразделений Федеральной противопожарной службы на скорость одевались в форму, залезали в пожарную машину, разворачивали рукав и тушили условный пожар.

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