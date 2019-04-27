Полицейские рассказали казанским школьникам о пагубном влиянии наркотиков

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции «Московский» совместно оперативниками столичного наркоконтроля рассказали ученикам казанской школы № 20 о пагубном влиянии наркотиков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Полицейские Казани присоединились к межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России", которая стартовала 17 апреля. За эти дни сотрудники полиции провели более 200 профилактических бесед и мероприятий с учащимися образовательных учреждений города», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

Стражи порядка рассказали школьникам о вреде наркотиков и о том, что за употребление и распространение наркотических средств грозит уголовная либо административная ответственность.

Школьники с интересом выслушали лекции и просмотрели видеоролик о вреде наркотиков, после чего задали интересующие их вопросы.



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