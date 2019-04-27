Дело водителя «Шевроле», покалечившего автоинспектора в Казани, передано в суд

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Дело 37-летнего водителя «Шевроле», покалечившего автоинспектора на улице Восстания в Казани, передано в суд. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Прокуратура Ново-Савиновского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Применение насилия в отношении представителя власти"», – уточнила Олеся Соколова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 февраля на улице Восстания инспектор ГИБДД остановил для проверки документов «Шевроле». Однако водитель не подчинился требованиям полицейского, зажал стеклом его руку, после чего протащил стража порядка несколько метров по дороге, врезался в другой автомобиль и сбежал.

Автоинспектора госпитализировали, а в городе объявили план «Перехват». На следующий день нарушителя поймали и на него было заведено уголовное дело.



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