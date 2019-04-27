Полицейские разыскивают пропавшего 14-летнего школьника из Казани

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В Казани разыскивают 14-летнего мальчика. Информация о пропаже школьника появилась на страницах в соцсетях.

«В отдел полиции "Гвардейский" поступило заявление о розыске ребенка. Сейчас ведутся мероприятия по поиску мальчика», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников, в полицию обратилась мама пропавшего мальчика. Она сообщила, что сын накануне не вернулся из школы.

Также появилась информация, что подростка видели сегодня около трех часов ночи на улице Сахарова, но он убежал.



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