Татар-информ

27 апреля 2019, 13:50

Здоровье и среда

Минэкологии РТ обследовало объекты и маршруты WorldSkills Kazan 2019 при помощи квадрокоптеров

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Здоровье и среда

Минэкологии РТ обследовало объекты и маршруты WorldSkills Kazan 2019 при помощи квадрокоптеров

Фото: архив/Михаил Захаров

Глава ведомства доложил о проведении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий населенных пунктов республики.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Минэкологии РТ провело санитарно-экологическое обследование прилегающих территорий объектов и маршрутов WorldSkills Kazan 2019 при помощи квадрокоптеров. Об этом за совещании в Доме Правительства РТ заявил глава ведомства Александр Шадриков, сообщает пресс-служба Президента республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Министр доложил о проведении санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий населенных пунктов республики. Во многих муниципальных районах прошли субботники, главным же массовым мероприятием на прошедшей неделе стал Центральный экологический субботник «Эковесна 2019» в Горкинско-Ометьевском лесу. В мероприятии участвовали 3 тыс. человек.

По итогам общегородского же субботника на полигоны вывезли свыше 3 тыс. тонн отходов, при этом задействовали 400 единиц техники.

В Татарстане также прошла акция по сбору отработанных батареек — только за первый ее месяц в Татарстане собрали 5 тонн батареек, из которых 2,6 тонны в Казани, 1,5 тонны в Альметьевске и 0,9 тонны в Набережных Челнах.

С начала двухмесячника в Татарстане выявили более 3 тыс. нарушений, общая сумма штрафов составила 6,5 млн рублей.

«По состоянию на 27 апреля в ГИС “Экологическая карта Республики Татарстан” зафиксировано 204 свалки на площади более 33,3 тыс. кв. метров, ликвидировано 158 на площади более 8,8 тыс. кв. метров», — рассказал Шадриков.

Рустам Минниханов призвал уделять особенное внимание очистке территорий городов и районов, напомнив, что в этом году Татарстан снова принимает мероприятие международного уровня.

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