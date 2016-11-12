Победа казанского бойца и китайский дебют: итоги 2-го этапа 1/8 чемпионата «Бои по правилам TNA»

(Казань, 27 апреля, Татар-информ, Дмитрий Киселев). В казанском ледовом дворце Татнефть Арена состоялся второй отборочный этап 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA». На этом этапе в ринге дебютировали шесть китайских бойцов Циньхайской академии боевых искусств, что придало вечеру некую эксклюзивность. К тому же организаторы несколько отошли от обычного регламента турнира и провели 8 боев вместо обычных шести.

Бои этапа по сложившейся традиции начали бойцы легкого дивизиона. Россиянин Ахмет Муцольгов в поединке с Цзыцян Чжаном на протяжении четырех раундов так и не смог найти ключи к обороне китайского спортсмена. В дополнительном раунде Чжан выглядел активнее, постоянно наращивал скорость и мощность атак, что и определило исход поединка. Судейская бригада отдала победу китайскому дебютанту.

В следующем бою на ринг вышли казанский файтер Артур Хамидуллин и Артем Шевцов. Этот бой по своей зрелищности, несомненно, стал главным украшением вечера. Четыре раунда плотной борьбы. Несмотря на рассечение Шевцов показал в этом поединке все свои волевые бойцовские качества. Но фортуна, трибуны и судьи были сегодня на стороне Артура. Как итог — заслуженная победа и место в следующем этапе остается за Хамидуллиным.

В очередном поединке отборочного этапа спортсмен из Липецка Владимир Шуляк не смог переиграть своего китайского визави Жан Ван Ксина. Видно было, что Шуляк функционально не готов работать все четыре раунда в предложенном китайцем темпе. После дополнительного раунда судьи отдали победу Жан Ван Ксину.

Продолжил вечер бой в весовой категории до 80 кг между белорусским бойцом Юрием Бессмертным и представителем Китая Цзюньчэн Чаном. Юрий без особых проблем довел этот поединок до победного конца и вышел в четветьфинал турнира.

Еще в одном поединке этой весовой категории итальянский панчер Клаудио Истрате изящно, на классе, одержал победу над румыном Костином Минку. Трижды мощнейшими ударами Клаудио отправлял в нокдаун своего противника. После третьего раза рефери остановил поединок и отдал победу Истрате.

Продолжило вечер китайско-французское дерби. Сяолун Ли не дал ни одного шанса Айдыну Кучуку выиграть хотя бы один раунд из четырех. По решению судей он выиграл этот поединок.

Седьмой бой вечера состоялся между россиянином Мусой Султаевым и китайским спортсменом Ю Цзянь Хуном. Муса доминировал практически на протяжении всего поединка. Он заставил Цзянь Хуна думать больше о своей защите, чем об ответных атакующих действиях. По итогам четырех раундов он одержал победу по решению судей.

Заключительный поединок тяжеловесов Ло Вэйя (Китай) и Францеско Ходжа (Италия) закончился, практически не начавшись. Итальянец на 15-й секунде настолько мощно выстрелил хук-киком в область печени китайца, что пробил блок Ло Вейя и заставил его капитулировать. Нокаут. Итальянец продолжит чемпионскую гонку в следующем этапе чемпионата мира.

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