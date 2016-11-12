Дмитрий Киселев

27 апреля 2019, 12:30

Спорт

Победа казанского бойца и китайский дебют: итоги 2-го этапа 1/8 чемпионата «Бои по правилам TNA»

Рекомендуем

Спорт

Победа казанского бойца и китайский дебют: итоги 2-го этапа 1/8 чемпионата «Бои по правилам TNA»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В боях за выход в четвертьфинал приняли участие спортсмены из России, Китая, Италии, Белоруссии и Румынии.

(Казань, 27 апреля, Татар-информ, Дмитрий Киселев). В казанском ледовом дворце Татнефть Арена состоялся второй отборочный этап 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA». На этом этапе в ринге дебютировали шесть китайских бойцов Циньхайской академии боевых искусств, что придало вечеру некую эксклюзивность. К тому же организаторы несколько отошли от обычного регламента турнира и провели 8 боев вместо обычных шести.

Бои этапа по сложившейся традиции начали бойцы легкого дивизиона. Россиянин Ахмет Муцольгов в поединке с Цзыцян Чжаном на протяжении четырех раундов так и не смог найти ключи к обороне китайского спортсмена. В дополнительном раунде Чжан выглядел активнее, постоянно наращивал скорость и мощность атак, что и определило исход поединка. Судейская бригада отдала победу китайскому дебютанту.

В следующем бою на ринг вышли казанский файтер Артур Хамидуллин и Артем Шевцов. Этот бой по своей зрелищности, несомненно, стал главным украшением вечера. Четыре раунда плотной борьбы. Несмотря на рассечение Шевцов показал в этом поединке все свои волевые бойцовские качества. Но фортуна, трибуны и судьи были сегодня на стороне Артура. Как итог — заслуженная победа и место в следующем этапе остается за Хамидуллиным.

В очередном поединке отборочного этапа спортсмен из Липецка Владимир Шуляк не смог переиграть своего китайского визави Жан Ван Ксина. Видно было, что Шуляк функционально не готов работать все четыре раунда в предложенном китайцем темпе. После дополнительного раунда судьи отдали победу Жан Ван Ксину.

Продолжил вечер бой в весовой категории до 80 кг между белорусским бойцом Юрием Бессмертным и представителем Китая Цзюньчэн Чаном. Юрий без особых проблем довел этот поединок до победного конца и вышел в четветьфинал турнира.

Еще в одном поединке этой весовой категории итальянский панчер Клаудио Истрате изящно, на классе, одержал победу над румыном Костином Минку. Трижды мощнейшими ударами Клаудио отправлял в нокдаун своего противника. После третьего раза рефери остановил поединок и отдал победу Истрате.

Продолжило вечер китайско-французское дерби. Сяолун Ли не дал ни одного шанса Айдыну Кучуку выиграть хотя бы один раунд из четырех. По решению судей он выиграл этот поединок.

Седьмой бой вечера состоялся между россиянином Мусой Султаевым и китайским спортсменом Ю Цзянь Хуном. Муса доминировал практически на протяжении всего поединка. Он заставил Цзянь Хуна думать больше о своей защите, чем об ответных атакующих действиях. По итогам четырех раундов он одержал победу по решению судей.

Заключительный поединок тяжеловесов Ло Вэйя (Китай) и Францеско Ходжа (Италия) закончился, практически не начавшись. Итальянец на 15-й секунде настолько мощно выстрелил хук-киком в область печени китайца, что пробил блок Ло Вейя и заставил его капитулировать. Нокаут. Итальянец продолжит чемпионскую гонку в следующем этапе чемпионата мира.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Бугульме определится обладатель Суперкубка РТ по футболу-2019
Новости дня
12:46
Эстонский поэт Михаил Гофайзен проведет творческую встречу в Доме Аксенова

Стихи автора публиковались в журналах «Радуга», «Поэзия», «Таллинн», «Русское эхо в Израиле», в коллективных сборниках и альманахах.

12:30
Победа казанского бойца и китайский дебют: итоги 2-го этапа 1/8 чемпионата «Бои по правилам TNA»

В боях за выход в четвертьфинал приняли участие спортсмены из России, Китая, Италии, Белоруссии и Румынии.

12:14
«Главным достижением Татарстана являются люди»: Рустам Минниханов вручил госнаграды РФ и РТ

Первыми заслуженные награды в Казанском Кремле получили участники Великой Отечественной войны.

11:42
На встрече с застройщиками Госстройнадзор РТ напомнил санитарные нормы при строительстве детсадов

Совещание с участниками строительного рынка прошло в Торгово-промышленной палате РТ.

11:19
В Муслюмово попало на видео, как легковушка на большой скорости несколько раз перевернулась

Зажатых в салоне водителя и пассажиров пришлось доставать спасателям.

11:10
В Татарстане ведется капремонт 176 многоквартирных жилых домов

Первый замглавы Минстроя РТ доложил о состоянии программ капремонта в республике.

10:40
В Татарстане ущерб от гибели озимых культур оценили в 1,5 млрд рублей

В республике озимые культуры погибли на площади свыше 120 тыс. га, а в целом серьезно пострадали более половины их посевов.

10:00
Центр развития предпринимательства ИТМО: Самозанятость решит проблему трудоустройства выпускников

В КИУ (ИЭУП) начался VIII Международный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента: качество и цифровая трансформация».

09:46
Заинские пожарные устроили шоу с разрезанием автомобиля и подачей пены

Огнеборцы продемонстрировали извлечение пострадавшего из попавшего в ДТП авто с разрезанием элементов автомобиля.

09:30
Университет КИУ (ИЭУП) как участник международного проекта ERASMUS+ займется общественным здоровьем

Университет КИУ (ИЭУП) подписал протокол о партнерстве в области образования, науки, инноваций и предпринимательства с Университетом ИТМО.

09:23
В вылетевшей в кювет иномарке в Татарстане погибли три женщины

Смертельная авария произошла сегодня рано утром на 1-м км дороги Старые Мертли – Альшеево.

09:03
Пожилая женщина получила серьезные ожоги рук и ног на пожаре в Лениногорском районе РТ

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

09:00
В Татарстане планируют экранизировать произведения Махмуда Галяу и Галимжана Ибрагимова

Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова хочет стать продюсером исторических фильмов.

08:00
Айтуганова предложила создать павильон для съемок кино на «Казань Экспо»

Часть средств на строительство кинокомплекса можно получить за счет инвестиций, считает директор «Татаркино».

07:41
Рустам Минниханов посетит ярмарку в Агропромпарке и вручит госнаграды к Празднику весны и труда

В списке награждаемых свыше 50 фамилий, в том числе ветераны труда.

07:18
В трех районах Татарстана из-за ремонтных работ отключат теле- и радиопрограммы

29 апреля отключение планируется в Новых Чечкабах Буинского района и Кутлу-Букаш Рыбно-Слободского района, а 30 апреля – в селе Новый Кумазан.

06:31
Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем российского парламентаризма

Глава парламента пожелал жителям Татарстана неравнодушного участия в жизни страны и республики.

05:22
Тетюшские приставы предложили гражданам самостоятельно узнать о своих долгах

Большинство прохожих с интересом отнеслись к акции, многие из них говорили, что долгов не имеют, но, при необходимости, воспользуются информацией.

04:31
В Нижнекамске в Пасхальную ночь будут даны дополнительные рейсы автобусов и трамваев в храмы города

Общественный транспорт в Нижнекамске в Пасхальную ночь будет работать по особому расписанию.

03:05
В Бугульме определится обладатель Суперкубка РТ по футболу-2019

За победу поборются «Бугульма-РУНАКО» и нижнекамский «Шинник».

02:33
В Сармановском районе пресекли разрастающуюся свалку из шин, черного металла, древесных отходов

Нарушители будут привлечены к административной ответственности из-за несоблюдения требований при обращении с отходами производства и потребления.

01:03
Воспитанники тетюшского детского сада изготовили георгиевские ленточки

Дети узнали, что черный цвет на ленте означает дым, порох, а желто-оранжевый – пламя, цвет огня.

00:20
Врачи Нижнекамска запустили флешмоб в социальной сети #ЧитаемТукая

На протяжении всей недели сотрудники НЦРМБ и их дети читали произведения поэта на татарском и русском языках, а также пели песни и играли на курае.

00:18
Дочь Алсу стала победительницей проекта «Голос.Дети»

После выступления в финале юная солистка смогла обойти команды наставников Валерия Меладзе и Пелагеи.

26.04 23:44
Челнинские пловцы показали хорошие результаты на соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге

В соревнованиях приняли участие более 920 юных спортсменов из 65 регионов Российской Федерации.

События