«Главным достижением Татарстана являются люди»: Рустам Минниханов вручил госнаграды РФ и РТ

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Праздника весны и труда в Казанском Кремле вручил государственные награды РФ и РТ выдающимся жителям республики. Наград удостоились 49 татарстанцев, работающих в экономической, социальной, культурной, образовательной, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах, а также ветераны Великой Отечественной войны.

«Вы все являетесь примером добросовестного отношения к работе, пользуетесь заслуженным авторитетом своих коллег. Вы подтверждаете известную истину, что главным достижением нашей республики являются люди», — сказал Президент РТ собравшимся на торжественной церемонии.

Он также поздравил с наступающими майскими праздниками, пожелав новых успехов в работе, благополучия и счастья.

«Первое мая вновь доказывает нам, что без упорного труда наша республика, как и страна в целом, никогда не добилась бы нынешнего уровня экономического развития и социального благополучия. Праздник Великой Победы напоминает о самоотверженном народе, который огромной ценой заплатил за мир. Символично, что сегодня мы чествуем самых дорогих для всех нас татарстанцев — участников Великой Отечественной войны — Алексея Николаевича Комлева и Мидхата Тимергалиевича Сафарова, а также труженицу тыла — Миннигуль Хусаиновну Саляхутдинову», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент РТ отметил, что среди награждаемых есть представители различных рабочих профессий. «Ваш напряженный и творческий труд — основа успеха самых крупных производств нашей республики», — убежден он.

В Татарстане многое делается для укрепления авторитета «человека труда», популяризации среди молодежи рабочих профессий, добавил Рустам Минниханов. По его словам, лишний раз это подтверждает подготовка к предстоящим всероссийскому и мировому чемпионатам по рабочим профессиям, которые пройдут в Казани.

«Татарстан был, есть и будет важнейшим центром науки, культуры и образования. Поэтому сегодня мы воздаем должное и людям интеллектуального труда и творческих профессий», — резюмировал Президент РТ.

Первыми заслуженные награды получили участники Великой Отечественной войны.

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