Марат Ахметов: На сегодняшнее утро яровые культуры посеяны на площади более 300 тыс. га

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В республике на сегодняшнее утро яровые культуры посеяны на площади более 300 тыс. га. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства Татарстана, докладывая о ходе посевной кампании в республике.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как отметил Марат Ахметов, на аналогичную дату прошлого года яровыми культурами было засеяно 2,2 тыс. га (0,9% к прогнозу). В хозяйствах яровой сев с каждым днем набирает обороты. «В республике к севу яровых культур пока не приступили лишь некоторые наши северные районы», – уточнил докладчик, добавив, что очень важно максимально быстро отсеяться, чтобы семена легли во влажный слой почвы.



У нас в республике четыре климатические зоны, напомнил глава Минсельхозпрода РТ. По его словам, самая высокая производительность на полевых работах в Восточно-Закамской зоне, где сев яровых культур выполнен на 23% (от прогноза). При этом показатели Заинского, Сармановского и Актанышкого районов составляют 49%, 36% и 35% соответственно.

В Западном Закамье, которое включает восемь районов, засеяно яровыми 17% от планируемых площадей, в то же время в Нурлатском, Аксубаевском и Черемшанском районах – более 20%.

Соответствующий показатель в Предволжской зоне составляет 15%. Здесь более высокие темпы ярового сева у Буинского, Апастовского, Тетюшского и Дрожжановского районов – около 20%.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, в Предкамской зоне к севу приступили Лаишевский, Мамадышский, Высокогорский и Елабужский районы.

Как считают в аграрном ведомстве республики, потенциал хозяйств позволяет вести весенние полевые работы более высокими темпами. «В прошлом году за сутки максимально было посеяно до 120 тыс. га, к этому будем стремиться», – заявил министр. По его словам, «каждый день с запаздыванием сева – это потеря одного центнера потенциального урожая».

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», всего яровой сев в республике предстоит провести на площади 1 млн 742 тыс. га.

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