В рамках фестиваля «Народная лодка» в Свияжске каждый желающий сможет стать «бурлаком на Волге»

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В рамках первого фестиваля судостроительства «Народная лодка», который пройдет с 1 по 2 июня в Свияжске, каждый желающий сможет присоединиться к бурлацкой артели и посоревноваться в перетягивании судна. Об этом рассказал директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

«Мы приглашаем тех, кто к нам приедет, составить бурлацкие артели и принять участие в соревнованиях на приз острова Свияжск. Мы специально подготовим судно, расскажем, какие были функции у бурлаков, когда они тянули судно. Можно будет поучаствовать в этом веселом событии», — сообщил спикер.

К участию в мероприятиях организаторы приглашают владельцев гребных лодок, парусных лодок без ограничений и моторных лодок и катеров, выпущенных до 1991 года, а также суда самодеятельной постройки без ограничений.

В рамках фестиваля пройдет парад и соревнования лодок на специальный приз.

Также Силкин добавил, что надеется, что те кто приедет на фестиваль, дома возьмут в руки топоры и начнут строить лодки, тем самым вернувшись к традиционной волжской жизни.

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