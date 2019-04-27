В Муслюмово попало на видео, как легковушка на большой скорости несколько раз перевернулась

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане в селе Муслюмово на видео попала страшная авария, в результате которой легковушка несколько раз перевернулась и вылетела с дороги. Видеозапись разместили пользователи на страницах в соцсетях.

По предварительной информации, авария произошла накануне рано утром. На кадрах ролика видно, как серебристо-серая «Лада» на большой скорости пролетает по улице села. В какой-то момент легковушку заносит и она несколько раз переворачивается, после чего вылетает с дороги.

Судя по фото, опубликованным очевидцами в сети, чтобы выбраться из искореженной машины водителю и пассажирам потребовалась помощь спасателей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.





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