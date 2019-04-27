Казанцам бесплатно раздадут куличи на пасхальной ярмарке

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). С 4 по 5 мая на центральной пешеходной улице Баумана пройдет пасхальная ярмарка, где всем желающим бесплатно раздадут куличи. Об этом рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«С 4 по 5 мая на пешеходной улице Баумана пройдет пасхальная ярмарка. Здесь мы представляем торговые ряды, оформленные празднично. Будет раздача куличей от кондитерского комбината абсолютно бесплатно и сбор средств для малоимущих семей и детей посредством продажи еды и сувениров», — сообщила спикер.

На ярмарке будет представлена фермерская продукция, сувениры Татарстана. В ярмарке будут принимать участие кафе и рестораны Казани, они также представят национальную кухню.

В рамках программы запланированы выступления музыкальных групп, мастер-классы, конкурсы и интерактивные зоны для детей.

Время работы ярмарки — с 12 до 20 часов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.