Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В период с 15 апреля до 31 октября россияне смогут посетить Черногорию без оформления визы, сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Правительство Черногории приняло 21 марта 2019 года решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз», — говорится в сообщении.
При этом срок пребывания граждан России в государстве не должен превышать 90 дней. Для поездок в Черногорию необходим только документ, удостоверяющий личность.
До принятия документа россияне могли путешествовать по стране без визы не более 30 дней.