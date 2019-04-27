На встрече с застройщиками Госстройнадзор РТ напомнил санитарные нормы при строительстве детсадов

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Госстройнадзор РТ провел очередную встречу с участниками строительного рынка в Торгово-промышленной палате РТ, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Госстройнадзор РТ проводит в Татарстане серию встреч, в режиме диалога объясняя застройщикам изменения в градостроительном кодексе и отвечая на проблемные вопросы.

На прошедшем совещании, которое собрало более 100 участников, обсудили нюансы проектирования дошкольных учреждений, долевого строительства и благоустройства придомовой территории.

Так, Госстройнадзор призвал застройщиков соблюдать санитарные нормы при возведении детских садов. Часто для уменьшения расходов в проект строительства детсада закладывают черновую отделку, но по санитарным нормам допустима только чистовая. Госстройнадзор напомнил, что будет вынужден штрафовать недобросовестных застройщиков вплоть до остановки строительства.

Что касается вопросов долевого строительства, эксперты призвали застройщиков заранее обращаться в уполномоченные банки, чтобы получить проектное финансирование в связи с переходом с 1 июля на эксроу-счета.

Кроме того, на встрече затронули вопросы повторного прохождения экспертизы при изменении проекта.

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