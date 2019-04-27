В вылетевшей в кювет иномарке в Татарстане погибли три женщины

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В вылетевшей в кювет легковушке «Опель» в Буинском районе РТ погибли три женщины. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня рано утром на 1-м км автодороги Старые Мертли – Альшеево 38-летняя автоледи из Ульяновска за рулем "Опеля", по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии женщина-водитель и две пассажирки (23 и 40 лет) от полученных травм скончались на месте происшествия. 35-летняя пассажирка «Опеля» с многочисленными травмами была доставлена в ЦРБ.

Отмечается, что все пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте работают инспекторы ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.