Пожилая женщина получила серьезные ожоги рук и ног на пожаре в Лениногорском районе РТ

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). 88-летняя женщина получила серьезные ожоги рук и ног на пожаре в селе Карлигач в Лениногорском районе РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сообщение о горении небольшого бревенчатого дома в селе Карлигач пришло накануне в 14.16 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.
Буквально через 10 минут у горящего дома были пожарные ОП «Урмышла», которых встретили жители села и рассказали, что хозяйка горящего здания успела спастись и находится у соседей.
Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние постройки. Чуть меньше 15 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 72 кв. м.
88-летнюю женщину с ожогами рук и ног госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.