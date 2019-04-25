Эльза Кузнецова

27 апреля 2019, 00:18

Культура

Дочь Алсу стала победительницей проекта «Голос.Дети»

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Культура

Дочь Алсу стала победительницей проекта «Голос.Дети»

После выступления в финале юная солистка смогла обойти команды наставников Валерия Меладзе и Пелагеи.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Дочь певицы Алсу и Яна Абрамова Микелла Абрамова победила в шестом сезоне «Голос.Дети».

Девочка представляла команду певицы Светланы Лободы. После выступления в финале юная солистка смогла обойти команды наставников Валерия Меладзе и Пелагеи. 

В борьбе за победу с Микеллой в суперфинале соревновались Нино Чеснер и Роберт Багатян. Москвичке Нино всего восемь лет, и она очаровала зрителей песней Эдит Пиаф, Роберт запомнился зрителям по образу Фредди Меркьюри.

В итоге за 10-летнюю Микеллу отдали голосов большинство зрителей, и она стала победительницей шоу. За нее проголосовало 56,5% зрителей.

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Финал #ГолосДети6 ЗАВТРА😱😱😱 @nino_chesner @robert_bagratyan #lo_kidsvoice

Публикация от Mikella🌸 (@mikellaabramova)

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