Татар-информ

27 апреля 2019, 07:41

Официальная хроника

Рустам Минниханов посетит ярмарку в Агропромпарке и вручит госнаграды к Празднику весны и труда

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Официальная хроника

Рустам Минниханов посетит ярмарку в Агропромпарке и вручит госнаграды к Празднику весны и труда

Фото: архив

В списке награждаемых свыше 50 фамилий, в том числе ветераны труда.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана сегодня планирует провести ряд совещаний в Доме Правительства Татарстана, посетить сельскохозяйственную ярмарку в Агропромпарке Казани, а также вручить государственные награды отличившимся татарстанцам по случаю Праздника весны и труда. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Рабочий день Рустам Минниханов планирует начать с традиционного республиканского совещания, на котором будут обсуждать исполнение государственных программ, в том числе по строительству жилья и объектов социального назначения. Кроме того, на совещании обсудят ход посевной кампании, проведение санитарно-экологического двухмесячника и многие другие вопросы.

Из Дома Правительства Президент РТ планирует выехать в Агропромпарк Казани, где состоится сельскохозяйственная ярмарка. Рустам Минниханов осмотрит продукцию фермеров из районов республики, после чего направится в резиденцию Президента РТ, где состоится церемония вручения государственных наград.

Как сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в списке награждаемых свыше 50 фамилий, отличившиеся татарстанцы получат как федеральные, так и республиканские награды, в том числе орден «Дуслык». «Среди приглашенных на вручение госнаград есть и ветераны труда», – подчеркнула собеседница агентства.

Во второй половине дня Президент Татарстана планирует совершить рабочую поездку в Туркменистан, где ожидается проведение его переговоров с лидером страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

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