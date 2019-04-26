Центр развития предпринимательства ИТМО: Самозанятость решит проблему трудоустройства выпускников

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Выпускникам вузов предложили пойти путем самозанятости для решения проблемы трудоустройства. Об этом рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник центра по развитию предпринимательства в университете ИТМО Елена Гаврилова.

Она подчеркнула, что на рынке труда наблюдается рост обученных специалистов, который не соответствует росту количества вакансий.

«Основная проблема в том, что тяжело устроиться современному выпускнику, поэтому самозанятость является одним из путей решения данной проблемы», — сообщила Гаврилова.

Кроме того, она добавила, к 2030 году появится порядка 186 новых специальностей, а 57 перестанут существовать.

«В связи с появлением технологий, это известная история, что многие профессии исчезнут с рынка труда. Многие производственные специальности также исчезнут — у нас сейчас есть умные фабрики, они тоже полностью роботизированы и т. д. Во многих отраслях роботы просто заменят людей», — поделилась представитель университета.

Елена Гаврилова отметила, что в скором будущем вузы могут оказаться не нужны, как образовательные учреждения. «Это глобальная тенденция, что студенты обучаются онлайн, и университеты чаще стараются внедрять это в свои программы, поскольку понимают, что в связи с изменением мышления старые традиционные подходы к обучению становятся неэффективны», — сообщила Гаврилова.

Ранее данную позицию высказывал директор международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» Борис Жихаревич.

VIII Международный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента: качество и цифровая трансформация» прошел в КИУ (ИЭУП) с 24 по 25 апреля.