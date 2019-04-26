Татар-информ

27 апреля 2019, 09:30

Общество

Университет КИУ (ИЭУП) как участник международного проекта ERASMUS+ займется общественным здоровьем

Общество

Университет КИУ (ИЭУП) как участник международного проекта ERASMUS+ займется общественным здоровьем

Фото: Абдул Фархан

Университет КИУ (ИЭУП) подписал протокол о партнерстве в области образования, науки, инноваций и предпринимательства с Университетом ИТМО.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Университет КИУ (ИЭУП) является грантополучателем уникального проекта Европейского союза Erasmus+ в сфере общественного здравоохранения Key Action 2, направленного на поддержку сотрудничества в области образования и профессионального обучения.

Проект «Improving Healthcare Outcomes in Chronic Disease — Enhancing the Curriculum at Masters level (IHOD)» нацелен на исследования в области общественного здравоохранения, на информирование о рисках для здоровья и управление этими рисками. В программе участвуют ведущие университеты дальнего и ближнего зарубежья, такие, как University College of Dublin, University Politechnica Valencia, University of Pavia, Lithuanian University of Health Sciences, Hanoi Medical University, Tashkent Medical University. Татарстан представлен Казанским инновационным университетом им. В.Г. Тимирясова. Проект реализуется в формате Key Action 2, что предполагает сотрудничество для развития потенциала университетов и обмена лучшими практиками.

В рамках гранта планируется проведение исследований и повышение квалификации преподавателей, обмен студентами, что дает возможность перенять опыт ведущих европейских специалистов в области общественного здравоохранения. Партнерами нашего вуза в реализации данной программы в Республике Татарстан являются ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница министерства здравоохранения Республики Татарстан», Медико-санитарная часть КФУ. 

Для проведения совместных онлайн конференций в рамках проекта предполагается приобретение специализированного оборудования — систем видеоконференцсвязи для проведения интерактивных занятий и мероприятий с подключением удаленных пользователей. 

В дальнейшем Университет КИУ (ИЭУП) планирует проведение исследований и участие в проектах Jean Monnet Activities для получения более широких возможностей совместной реализации европейских исследований. В том числе, в ходе VIII форума Международного научно-практического форума «Эффективные системы менеджмента: качество и цифровая трансформация», который проходит на базе КИУ (ИЭУП).

Проректор по инновационной деятельности, заведующий кафедрой интегрированных систем менеджмента КИУ (ИЭУП) Ирина Антонова рассказала, что казанский университет заключил сотрудничество с Питерским университетом ИТМО.

«Мы уже давно выходили на сотрудничество с университетом ИТМО, у них много технологических и цифровых инициатив, и мы надеемся на совместную подготовку кадров. У них есть интересная программа „Техноброкер“ и другие программы в области технологических инноваций. Мы надеемся на сотрудничество с их специалистами», — отметила Ирина Антонова. 

Она также подчеркнула, что в казанский вуз будут приглашаться специалисты из ИТМО для проведения совместных конференций, форумов и курсов на благо Республики Татарстан. 

VIII Международный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента: качество и цифровая трансформация» прошел в КИУ (ИЭУП) с 24 по 25 апреля.


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