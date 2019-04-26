Айтуганова предложила создать павильон для съемок кино на «Казань Экспо»

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстану не хватает павильона для создания местных фильмов, но его можно разместить на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Такое предложение озвучила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Сначала нужно создать комплекс. Сейчас можно рассматривать варианты привлечения инвестиций и такого совместного строительства. Тем более что у нас есть площадки. Например, „Казань Экспо“. Почему бы там не сделать павильон для кино? Мы сейчас занимаемся этим, конечно», — отметила Айтуганова.

Она добавила, что для создания качественного продукта не хватит одного таланта и энтузиазма. Кинематографисты нуждаются в условиях и соответствующем финансировании.

«Конечно же, нельзя на коленке сделать нормальный продукт. Понятно, что сначала нужен энтузиазм, а потом поддержка этого энтузиазма», — заключила Айтуганова.

К слову, часть событий Международного фестиваля мусульманского кино в Казани (КМФМК) в этом году прошла на площадке «Казань Экспо». Например, в международном выставочном центре КМФМК договорился о сотрудничестве с Сочинским российско-британским кинофестивалем. Свою подпись под документом поставила Миляуша Айтуганова как исполнительный директор кинофорума.

Полностью интервью с Миляушой Айтугановой читайте на портале «События».

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