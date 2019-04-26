В Татарстане планируют экранизировать произведения Махмуда Галяу и Галимжана Ибрагимова

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова заявила о необходимости снимать в Татарстане исторические фильмы по произведениям татарских писателей Махмуда Галяу и Галимжана Ибрагимова. Об этом она рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Моя задача как продюсера — постараться, чтобы в республике начали сниматься фильмы, которые для нас носят исторически важный характер, в коопродукции. Например, картина, которая, я надеюсь, будет сниматься, по произведениям Махмуда Галяу „Мухаджиры“ и „Муть“ — это два романа, которые легли в основу сценария „Сафа и Сажида“. Это трагическая страница татар. Конечно, об этом надо снимать. Это история, которую нельзя забывать», — отметила Айтуганова.

Еще одним произведением, которое стоит экранизировать, глава «Татаркино» считает рассказ Галимжана Ибрагимова «Алмачуар».

«Это классика и школьная программа. Через такие фильмы мы возвращаем к истокам поколение, которое с головой ушло в виртуальный мир. Вот, что нужно сейчас поддерживать», — добавила она.

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