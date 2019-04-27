Татар-информ

27 апреля 2019, 06:31

Политика

Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем российского парламентаризма

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Политика

Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем российского парламентаризма

Глава парламента пожелал жителям Татарстана неравнодушного участия в жизни страны и республики.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем российского парламентаризма.

«От всей души поздравляю татарстанцев с Днем российского парламентаризма. Желаю неравнодушного участия в жизни страны и республики, успехов и новых профессиональных достижений», – говорится в поздравлении главы парламента, опубликованном на сайте Госсовета РТ.

Мухаметшин подчеркнул, что история татарстанского парламентаризма свидетельствует о «приверженности базовым принципам народовластия, поступательном движении по пути демократизации».

«Прогрессивные взгляды и взвешенная позиция депутатов Государственного Совета РТ выступают своеобразным локомотивом важнейших социально-экономических реформ, залогом укрепления мира и согласия в обществе. Работая в тесном контакте с представителями от Татарстана в обеих палатах Федерального Собрания РФ, наши парламентарии последовательно и принципиально отстаивают интересы республики и ее многонационального народа, адекватно реагируют на вызовы времени, способствуют эффективному взаимодействию общества, всех ветвей и органов власти», – омтетил он.

Глава парламента напомнил, что в сентябре состоятся выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва. Он выразил убеждение, что жители республики проголосуют за самых достойных кандидатов. «От вашего ответственного выбора зависит не только, кто будет представлять и защищать интересы избирателей в татарстанском парламенте, но и преемственность, дальнейшее развитие лучших традиций представительного народовластия в республике, устойчивость ее правовой системы и общественное согласие», – резюмировал Мухаметшин.

27 апреля 1906 года начал работу первый отечественный институт народного представительства, наделенный законодательными полномочиями, – Государственная Дума Российской Империи.  

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