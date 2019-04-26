Татар-информ

27 апреля 2019, 14:54

Культура

Более ста музыкантов отметят на сцене БКЗ юбилей немецкого дирижера Лео Кремера

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Культура

Более ста музыкантов отметят на сцене БКЗ юбилей немецкого дирижера Лео Кремера

Фото: Пресс-служба МК РТ

На концерте прозвучат монументальные сочинения, написанные в XIX веке: Четвертая симфония и Месса до мажор Людвига ван Бетховена, гимн Мендельсона.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). 30 апреля на сцену Государственного Большого концертного зала имени С. Сайдашева выйдут более ста музыкантов. Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова посвятит концерт 75-летнему юбилею немецкого дирижера, органиста и пианиста Лео Кремера, который сотрудничает с творческими коллективами вуза уже более 30 лет, сообщает пресс-служба Казанской консерватории.

В этот вечер прозвучат монументальные сочинения, написанные в XIX столетии: Четвертая симфония и Месса до мажор Людвига ван Бетховена, гимн «Услышь молитву мою» Феликса Мендельсона. Эту программу консерваторцы представят осенью в рамках гастрольного тура по Европе.



Зрители услышат Симфонический оркестр и хор студентов Казанской консерватории, а также солистов – народного артиста России Рубина Абдуллина, Екатерину Лейдер, Любовь Добрынину, Ильдара Рахимова и других. Дирижер – Лео Кремер.

Лео Кремер является лауреатом международных конкурсов органистов в Австрии, Бельгии, Германии, Италии. Являясь капельмейстером Собора в Шпайере, возглавляет филармонический хор, камерный оркестр «Симфониетта Саарбрюккена», Баховское общество земли Саар. Преподает в Высших школах музыки Саарбрюккена и Мангейма, участвует в работе жюри международных конкурсов.

 

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