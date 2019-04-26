Татар-информ

27 апреля 2019, 09:46

Общество

Заинские пожарные устроили шоу с разрезанием автомобиля и подачей пены

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Общество

Заинские пожарные устроили шоу с разрезанием автомобиля и подачей пены

Фото: zainsk-inform.ru

Огнеборцы продемонстрировали извлечение пострадавшего из попавшего в ДТП авто с разрезанием элементов автомобиля.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Заинские пожарные устроили для местных жителей настоящее шоу с разрезанием автомобиля, спасением «человека» и подачей пены. Показательное выступление огнеборцы приурочили к 370-й годовщине пожарной охраны России, передает «Заинск-информ».

На площади у Дворца культуры «Энергетик» состоялся парад специальной спасательной техники: посетители могли увидеть пожарную насосную станцию и рукавный автомобиль, автоцистерны на базе «Урала» и «КАМАЗа». Посмотреть на выступление пожарных пришли воспитанники всех детских садов города, а также школьники.



Огнеборцы продемонстрировали извлечение пострадавшего из попавшего в ДТП авто с разрезанием элементов автомобиля. Пожарные показали работу бензореза, которым вскрыли дверь условно горящего помещения. Звено газодымозащитников в этом же помещении обнаружило и спасло «человека». Затем огнеборцы продемонстрировали различное пожарно-техническое вооружение: подали воду и пену с помощью автолестницы, стволов «Пурга» и лафетного ствола.

После выступления дети смогли осмотреть лестницу – все можно было потрогать, посидеть внутри и даже понажимать. Специалисты в подробностях поведали детям, сгорающим от любопытства, об устройстве пожарной машины и боевой экипировке огнеборцев.

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