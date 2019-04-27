Эстонский поэт Михаил Гофайзен проведет творческую встречу в Доме Аксенова

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля в Доме Аксенова состоится творческий вечер эстонского поэта Михаила Гофайзена, сообщает пресс-служба Дома Аксенова.



Михаил Гофайзен родился в Москве, преподавал филологию и философию. В 80-х годах прошлого века переехал в Таллин, в 1992 году получил эстонское гражданство. На сегодняшний день живет и работает в Таллине.

Стихи автора публиковались в журналах «Радуга», «Поэзия», «Таллин», «Русское эхо в Израиле», в коллективных сборниках и альманахах, а также «Литературной газете» и некоторых научных и популярных изданиях.



Михаил Гофайзен является автором книг «День восьмой» (2000), «Эмигранты из Эдема» (в книге «Другие возможности» 2004), «Последняя метафизика» и «Новое тысячелетие» (2004 – 2012).

В поэзии Михаил разрабатывает редкое для авторов направление философской лирики, поясняя, что имеет в виду не простую философичность стиха, но созданную в поэтической форме цельную философскую систему, которая отражает авторское представление о мироустройстве.



Начало вечера в 19:00. Вход свободный.

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