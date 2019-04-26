В Бугульме определится обладатель Суперкубка РТ по футболу-2019

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля на бугульминском стадионе «Энергетик» определится обладатель Суперкубка РТ по футболу 2019 года. За победу поборются «Бугульма-РУНАКО» и «Шинник» (Нижнекамск), сообщает Федерация футбола Республики Татарстан.



Суперкубок Татарстана – турнир одного матча, которым открывается очередной летний футбольный сезон. За трофей спорят чемпион Татарстана и обладатель Кубка РТ предыдущего сезона. Если Чемпионат и Кубок выиграла одна команда, то в матче за Суперкубок она встречается с серебряным призером Чемпионата. В этом году возникла как раз такая ситуация.



Суперкубок РТ проводится с 2011 года. Его обладателями становились пять команд: «Бугульма-РУНАКО» – трижды, «Шинник» (Нижнекамск) – дважды, «Таролайт» (Казань), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Зеленодольск».



В прошлом сезоне игроки «Бугульма-РУНАКО» и «Шинник» встречались трижды, и во всех трех матчах победу одержали бугульминцы. Более того, и две встречи Чемпионата РТ-2017 завершились в пользу «РУНАКО». Последний раз «Шинник» обыгрывал «РУНАКО» в 2016 году – встреча в Бугульме завершилась со счетом 1:0 в пользу нижнекамцев.



Начало игры в 14.00.

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