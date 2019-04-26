Татар-информ

27 апреля 2019, 05:22

Общество

Тетюшские приставы предложили гражданам самостоятельно узнать о своих долгах

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Общество

Тетюшские приставы предложили гражданам самостоятельно узнать о своих долгах

Фото: газета

Большинство прохожих с интересом отнеслись к акции, многие из них говорили, что долгов не имеют, но, при необходимости, воспользуются информацией.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Сотрудники Федеральной службы судебных приставов России по Тетюшскому району провели информационную акцию «Узнай о своих долгах» на улицах города, пишет газета «Авангард».

Приставы раздавали тетюшанам памятки, разъясняли, как можно самостоятельно узнать информацию о задолженностях, учили пользоваться электронными ресурсами ФССП России, которые позволяют гражданам получать сведения об исполнительном производстве.

Большинство прохожих с интересом отнеслись к акции, многие из них говорили, что долгов не имеют, но, при необходимости, обязательно воспользуются полученной информацией.

Старший судебный пристав Тетюшского РОСП Андрей Наумов пояснил, что теперь не надо тратить время на посещение службы судебных приставов для того, чтобы узнать о задолженности: для этого существуют электронные ресурсы ФССП России: «Банк данных исполнительных производств и Личный кабинет стороны исполнительного производства», – отметил начальник отдела.

 

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