Врачи Нижнекамска запустили флешмоб в социальной сети #ЧитаемТукая

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В рамках 133-летия со дня рождения Габдуллы Тукая врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы уже по сложившейся традиции запустили в соцсетях флешмоб под хештегом #ЧитаемТукая, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



На протяжении всей недели сотрудники НЦРМБ и их дети читали произведения поэта на татарском и русском языках, а также пели песни и играли на курае. У коллектива к поэту особое отношение, на территории больницы стоит памятник Г. Тукаю. Поэтому, как отмечают в коллективе, в их сердцах творчество поэта занимает особое место.



Также в Нижнекамске продолжается третий сезон проекта «Нижнекамск читает Габдуллу Тукая». На этот раз пресс-служба мэрии планирует выпустить пять программ.



В каждой из них творения татарского классика читают люди разных возрастов и профессий. В это году стихи декламируют жители нижнекамской улицы, названной в честь Тукая, а также работники учреждений, расположенных на ней. Это – дань масштабному муниципальному проекту «Улицы моего города».



«Второй выпуск вышел с русскими субтитрами», – отмечает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

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