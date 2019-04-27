В Нижнекамске в Пасхальную ночь будут даны дополнительные рейсы автобусов и трамваев в храмы города

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). Общественный транспорт в Нижнекамске в Пасхальную ночь будет работать по особому расписанию, будут даны дополнительные рейсы в храмы города, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В субботу, 27 апреля, с 22:30, будет дан дополнительный рейс «Автовокзал – храм в 44-м микрорайоне – храм на Мурадьяна» (один рейс, отправление – по мере набора людей).



В воскресенье, 28 апреля, 02:30, автобус отправится от храма на Мурадьяна и далее по городу (один рейс).



В субботу, в 22:00, все желающие смогут доехать от Автовокзала до храма Б. Афанасово» (один рейс). В воскресенье, 01:30, рейс отправится обратно – остановки по требованию.



Трамваи будут курсировать в субботу, с 22:00 до 24:00, маршрут №2. В воскресенье с 02:00 до 06:00, маршрут №2.

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