В Сармановском районе пресекли разрастающуюся свалку из шин, черного металла, древесных отходов

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В Сармановском районе специалисты Закамского территориального управления Минэкологии РТ провели рейдовый осмотр и выявили нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.



Мероприятие состоялось в рамках санитарно-экологического двухмесячника.





В ходе обследования на территории строительной базы специалисты зафиксировали сброс отходов производства на почву отходов лома и черного металла, пневматических отработанных шин, древесных отходов, боя строительного кирпича. Общая площадь захламления составила 25 кв. метров.



Нарушители будут привлечены к административной ответственности из-за несоблюдения требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой.

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