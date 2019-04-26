Воспитанники тетюшского детского сада изготовили георгиевские ленточки

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В старшей и подготовительной группе детского сада «Колосок» города Тетюши состоялась тематическая беседа «Георгиевская ленточка – маленький флажок большой Победы», пишет газета «Авангард».



Дети с интересом слушали рассказ воспитателя Елены Левиной об истории возникновения Георгиевской ленточки, а также узнали о том, что она является символом доблести и славы, что черный цвет на ленте означает дым, порох, а желто-оранжевый – пламя, цвет огня.



«На протяжении десятилетий День Победы, 9 Мая, остается в России самым трогательным, самым радостным праздником и славной датой. Мы не должны забывать о подвигах наших воинов – защитников, отстоявших мир в жестокой войне», – поведала педагог детям.

Каждому из ребят захотелось иметь такую ленточку, поэтому они с удовольствием сделали ее сами и пообещали ко Дню Победы подарить ее своим родным.

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