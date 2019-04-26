Второй акт юбилейного концерта дирижёра камерного оркестра La Primavera сыграли через месяц

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Второй акт юбилейного концерта дирижёра камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова сыграли через месяц в ГБКЗ им. Сайдашева.

«К этому концерту я готовился, как к обычному концерту, которые проходят у нас примерно два раза в месяц. И такой большой разрыв между актами потому, что собирать людей подряд один-два дня довольно сложно и не нужно», — рассказал Рустем Абязов.

Свой юбилейный концерт маэстро разделил на два акта, первый из которых прошёл ещё 4 апреля. Во втором акте выступили приглашенные артисты из Франции, Москвы и Краснодара.

«Я в подарок ему привёз большую головку сыра из Швейцарии, — рассказал один из солистов вечера, виолончелист из Франции Марк Дробинский. — Ещё в качестве подарка я приехал сюда, чтобы сыграть на юбилейном концерте, ведь мое турне уже закончилось».

«Я считаю, что подарок для нас обоих сегодня — это совместное выступление», — отметил казанский музыкант Евгений Михайлов.

В холле концертного зала была устроена выставка студентов Казанского художественного училища им. Фешина, посвященная Абязову. Организаторы выставки рассказали, что художники посетили репетиции камерного оркестра и в самые кратчайшие сроки нарисовали портреты маэстро.

«Мне нравится то, что у него (Рустема Абязова — прим. Т-и) красочно подобранные музыкальные композиции и четко выстроен вечер. Если заверено, что концерт должен начаться в 18.30, значит, он в это время начнётся. Единственное, что мне не понравилось, это то, что предварительной договоренность игры “на бис” не было, но тем не менее артисты сыграли», — отметила зрительница концерта Ксения Петрова.

Большинство зрителей оценили игру музыкантов «на бис» и были благодарны им за это.

С юбилеем Рустема Абязова поздравили министр культуры Ирада Аюпова, начальник управления культуры Казани Азат Абзалов и Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Доган. Дирижеру вручили благодарственное письмо от имени мэра Казани Ильсура Метшина и наградили знаком отличия «За безупречную службу Казани»

День рождения маэстро Рутема Абязова прошел 29 марта, ему исполнилось 60 лет. В честь юбилея прошли два концерта камерного оркестра La Primavera «День дурака или на дураках держится мир» и «Таинство музыки».

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