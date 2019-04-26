Татар-информ

26 апреля 2019, 22:58

Культура

Государственную премию имени Габдуллы Тукая вручили трем артистам театра Камала

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Культура

Государственную премию имени Габдуллы Тукая вручили трем артистам театра Камала

Люция Хамитова считает, что каждый артист Камаловского театра достоин премии.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Удостоенная Государственной премии имени Габдуллы Тукая 2019 года актриса Люция Хамитова считает, что премии Тукая достоин каждый артист Камаловского театра. Об этом она сказала корреспонденту «Татар-информ» после вручения премии.

Группа артистов театра Камала — Люция Хамитова, Радик Бариев и Искандер Хайруллин удостоены республиканской премии имени Тукая за вклад в развитие театрального искусства и создание сценических образов в спектаклях «Гульджамал», «Җирэн чичэн белэн Карачэч сылу», «Кара чикмэн», «Три сестры», «Дон Жуан».

«Себя считаю счастливой. Благодарна своей судьбе, моему театру. Благодарна моим зрителям. Эта премия — очень высокая оценка и большая ответственность. Я считаю, что каждый артист в нашем театре достоин этой премии. В этом году счастье улыбнулось нам», — сказала актриса.

Государственные премии имени Габдуллы Тукая вручили сегодня в новом концертном зале имени Ильгама Шакирова на торжественном мероприятии, посвященном Дню родного языка и 133-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Лауреатов поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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