Челнинские пловцы показали хорошие результаты на соревнованиях «Веселый дельфин» в Санкт-Петербурге

(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ»). Челнинские пловцы показали хорошие результаты на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин», которые прошли в Санкт-Петербурге.

В соревнованиях приняли участие более 920 юных спортсменов: юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет из 65 регионов России, а также пловцы из ближнего зарубежья – Казахстана и Эстонии.

На соревнованиях успешно выступили воспитанники тренеров Оксаны Галеевой и Ларисы Хяккинен из спортивной школы «Олимпийский».

Так, Ралина Гилязова заняла второе место в многоборье. В стометровке брассом она пришла к финишу третьей. Гилязова была пятой в комплексном плавании на 200 метров, восьмой – в эстафете вольным стилем.

Также в топ-10 по результатам отдельных видов соревнований вошли челнинцы Самира Галиева, Михаил Кондратьев, Владислав Семенов.

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