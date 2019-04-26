Айдар Файзрахманов о премии Тукая: Это результат огромного труда

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Лауреат государственной премии им. Г. Тукая 2019 года, народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов поделился ощущениями после получения высокой награды. «За этим стоит огромный труд», — сказал он корреспонденту «Татар-информ».

Айдар Файзрахманов удостоен республиканской премии им. Г. Тукая за вклад в татарское фольклорное наследие, а также цикл литературно-музыкальных вечеров «Олы юл», сборники «Онытырга момкин тугел» и «Яшәу барыбер кызык», «Олы юл», «Борчылма». Премию вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в новом концертном зале имени Ильгама Шакирова.

«Очень волновался. Даже не помню, как влетел на сцену, как спускался. Быть достойным такой премии — это радость. Потому что за этим стоит огромный труд, множество гастролей, много творческой работы, почти 40 лет моей жизни», — рассказал Айдар Файзрахманов.

Музыкант отметил, что рад получать эту награду в только что открывшемся новом концертном зале. «Я сегодня художественный руководитель в филармонии, носящей имя Тукая, в организации, которой руководил Ильгам Шакиров. Что бы мы ни делали, наша цель — во-первых, быть достойными имени Габдуллы Тукая, во-вторых, имени Ильгама Шакирова», — сказал Айдар Файзрахманов.

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