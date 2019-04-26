Победа в самой неуверенной игре плей-офф: волейболистки «Динамо-Казани» переиграли «Уралочку»

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» победил во втором матче серии игр за «бронзу». Встреча против екатеринбургской «Уралочки» в Казани завершилась со счётом 3:1.

Казаночки на площадку вышли в несколько измененном по сравнению с прошлым матчем составе — вместо Анастасии Бавыкиной место на паркете заняла Дарья Малыгина. В основном же команда вышла та же: Анна Котикова и Татьяна Кадочкина в доигровке, блокирующие Марина Марюхнич и Ирина Королева, связующая Евгения Старцева и Екатерина Уланова на позиции либеро.

Первую партию подопечные Ришата Гилязутдинова выступали в позиции догоняющих — уступив гостьям в самом начале три важных очка, казаночкам пришлось нелегко. Перед началом матча в Instagram команды появилось фото, на котором к блокирующим команды дорисовали подорожник, чтобы блок команды «не болел». Однако это не помогло, так как Ксения Парубец и Анна Климец раз за разом прошивали выставленные руки защищающихся казаночек.

Тем не менее концовка выдалась нервная: «Уралочка» вырывалась вперёд, Казань догоняла. Однако «Динамо» удалось переломить игру и партия завершилась победой 28:26.

Второй сет проходил по сценарию первого — вновь отрыв гостий и вновь хозяйки догоняют. Лишь с той разницей, что «Уралочка» оторвалась очень даже далеко — 13:23. Тем не менее, гостьи начали дарить очки «Динамо», раз за разом ошибаясь на подаче, но существенных дивидендов это не принесло — 14:25.

Начало партии под номером три казаночки откровенно провалили — 3:9 и замена Котиковой на Бавыкину. Никак не могли хозяйки справиться с блоком команды из Екатеринбурга. Но не только блокирующие «Уралочки» были на высоте — отличный уровень показывала и либеро гостий Анна Подкопаева. Однако на подаче капитана казанского клуба Евгении Старцевой удалось почти вплотную подойти к сопернику, а после и сравнять счёт. Снова нервная концовка, после которой ценой титанических усилий ее удаётся забрать — 26:24.

Четвёртая партия проходила несколько необычно по отношению к остальным: в ней казанские волейболистки сходу завладели преимуществом и не отпускали его. Видимо, в перерыве Гилязутдинову удалось хорошо замотивировать команду. Счёт 19:12 — только подтверждение этому. Посыпались соперницы, о чем говорят два эйса в исполнении Котиковой и уверенная игра Кадочкиной в доигровке. Казаночки уверенно довели партию до победы (25:15), выиграв и в матче.

Третий матч «бронзовой» серии состоится в Нижнем Тагиле 30 апреля. При необходимости проведения четвёртой игры, она состоится на следующий день — 1 мая.

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