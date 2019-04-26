Общественный транспорт на Пасху в Елабуге будет работать до 2 часов ночи

(Елабуга, 26 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге график работы общественного транспорта в Пасхальную ночь будет продлен до 2 часов ночи. Об этом сегодня сообщили в отделе инфраструктурного развития города.

С 22 до 2 часов ночи по городу будут курсировать 7 маршруток. Из них три — это маршрут № 8 (на котором можно будет доехать до Покровского и Спасского соборов, а также Никольской церкви), а остальные маршрутки № 4 и № 5 будут доставлять пассажиров до Казанско-Богородицкого женского монастыря.

Праздничные службы в храмах города и района пройдут в ночь с 27 на 28 апреля.

Так, пасхальная служба в Покровском соборе начнется в ночь с субботы 27 апреля на воскресенье 28 апреля в 23 час. 30 мин. Здесь же после праздничной литургии пройдет крестный ход.

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