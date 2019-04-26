Татар-информ

26 апреля 2019, 20:35

Культура

Рустем Абязов получил поздравления с юбилеем от Ильсура Метшина и Ирады Аюповой

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Культура

Рустем Абязов получил поздравления с юбилеем от Ильсура Метшина и Ирады Аюповой

Фото: архив

Дирижеру вручили благодарственное письмо и знак отличия «За безупречную службу Казани».

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Мэрия Казани от имени Ильсура Метшина и Ирада Аюпова поздравили Рустема Абязова с юбилеем и вручили знак отличия «За безупречную службу Казани». 

«Я не могла не прийти сюда, потому что Вы [Рустем Абязов] уникальный человек, Вы очень азартный творец. Мы с вами живем в очень непростом мире. В мире поклонения „золотому тельцу“, в мире, где правят деньги, но то, что реально делает нас людьми — это умение мыслить, умение созидать, умение творить и быть преданным своему делу, как это делаете Вы», — поздравила Абязова министр мультуры Татарстана Ирада Аюпова. 

В честь юбилея маэстро устроил два концерта в БКЗ, первый из которых прошел еще 4 апреля. Сегодня состоялся второй акт, где выступили приглашенные артисты из Франции, Москвы и Краснодара. 

«Маэстро празднует свой прославленный юбилей, потому что праздник уже идет продолжительное время. У меня очень важная миссия — сегодня, к сожалению, произошла накладка, и мэр Казани Ильсур Метшин не смог приехать на замечательный концерт, но я знаю, что он вам звонил в день рождения и наказал мне обязательно передать личные поздравления, теплые слова и вручить благодарственное письмо и знак отличия», — поздравил начальник управления культуры Казани Азат Абзалов. 

День рождения маэстро Рутема Абязова прошло 29 марта, ему исполнилось 60 лет. В честь юбилея состоялись два концерта камерного оркестра La Primavera «День дурака, или на дураках держится мир» и «Таинство музыки».

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