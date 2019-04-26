Талгат Галлиулин: половину жизни я посвятил изучению творчества Тукая

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани прошло награждение премией имени Габдуллы Тукая в новом концертном зале им. Ильгама Шакирова. Талгат Галлиулин получил заслуженную награду в области писательского мастерства.

«Я считаю, что не зря прожил свою жизнь, потому что половину жизни я посвятил изучению творчества Тукая. Поэтому считаю, что сегодня и мой праздник тоже», — отметил доктор филологических наук, профессор и писатель Талгат Галлиулин.

Половина книги «Мы — потомки страны Тартария», за которую доктор филологических наук получил премию, посвящена Тукаю.

«Когда работаешь над своими произведениями, не думаешь о наградах, а думаешь о том, чтобы произведение получилось читабельным. Тукай — мой любимый поэт, а его творчество — предмет моих исследований», — сказал Галлиулин.

По словам ученого, величие Тукая, во-первых в том, что он опирался на тысячелетнюю историю татарстанской поэзии, начиная с поэтов Кул Гали и Мифтахетдина Акмуллы. Однако позже Габдулла Тукай понял, что с опорой только на национальную поэзию нельзя поднять на новый уровень татарское словесное искусство. Поэтому великий поэт начал обращаться к русской и зарубежной поэзии, пояснил Галиуллин.

«Особенно Тукай ценил Льва Толстого, хотя Толстой и не был поэтом. Близость Габдуллы Тукая народу объясняется тем, что он вышел из низов и все трудности жизни татарского народа знал не понаслышке», — добавил профессор.

Также премия Габдуллы Тукая профессору Талгату Галлиулину была вручена за роман-эссе «Созвездие Мухаммада Магдеева», книгу «Китек козге».

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