Помощник Президента РФ оценил возможности Единой кадровой системы Татарстана

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Помощник Президента РФ Анатолий Серышев ознакомился с проектами по улучшению системы государственного и муниципального управления в Татарстане. Он дал высокую оценку действующей в республике Единой информационной кадровой системе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

В ходе визита в Татарстан Анатолий Серышев и представители его секретариата ознакомились с работой Департамента государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан. Гостям была презентована проводимая в органах власти Татарстана кадровая политика и стратегия ее развития, реализуемая при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

«Гостями был отмечен положительный опыт Татарстана по созданию Единой информационной кадровой системы, позволяющей работать представителям кадровых служб государственных и муниципальных органов Татарстана в едином информационном пространстве», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в процессе обсуждения особое внимание было уделено передовому опыту Татарстана в вопросах мотивации и популяризации госслужбы, совершенствованию служебной культуры в Татарстане. На примере города Казани рассмотрены реализуемые проекты в сфере муниципальной службы.

В ходе посещения Министерства по делам молодежи Республики Татарстан представителям Администрации Президента России было рассказано о реализуемых в Татарстане молодежных проектах и инициативах, направленных на выявление талантов. Кроме того, обсуждались вопросы действующих в республике социальных лифтов для подрастающего поколения.

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