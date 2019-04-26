На концерт мастеров искусств РТ и Сабантуй в Новосибирске из бюджета РТ выделят 5,2 млн рублей

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). На обеспечение проведения Федерального Сабантуя − 2019 и концерта мастеров искусств РТ, которые пройдут в Новосибирске, из бюджета РТ выделят 5,2 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Возрождение, развитие лучших традиций народного праздника, народного творчества, популяризация ярких, самобытных исполнителей национального творчества, сохранение и приумножение традиций татарской культуры, выявление талантливых авторов и исполнителей национальной музыки, эстетическое и патриотическое воспитание», — говорится в документах закупки.

Мероприятия пройдут 8 и 9 июня. Концерт мастеров искусств РТ и прием от имени Рустама Минниханова состоится в Государственном концертном зале имени А.М.Каца, а Сабантуй отпразднуют на Михайловской набережной Новосибирска.

Кроме цветочного оформления зала и проведения фотовыставки «Татары России» в фойе концертного зала, в стоимость закупки включена организации участия ансамблей и артистов: ансамбль песни и танца «Агидель», оркестр народных инструментов «Казан нуры», ансамбль «Нардуган» (Нижнекамск) и др.

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