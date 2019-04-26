Надир Альмеев: Для меня премия Габдуллы Тукая стала неожиданностью и сюрпризом

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани прошло мероприятие, посвященное Родному языку, на котором художнику Надиру Альмееву вручили премию Габдуллы Тукая — высокую награду в области искусства и культуры Татарстана.

«Для меня премия Габдуллы Тукая стала неожиданностью и сюрпризом. Определенно, это очередной мой жизненный этап», — сказал член Союзов художников России и Татарстана Надир Альмеев.

Художника наградили премией за серию графических работ, цикл «Колокола Хиросимы», иллюстрации к сборнику татарских поэтов Дердменда, Габдуллы Тукая, Сибгата Хакима, Кутуя и других и за серию пейзажей «Татарстан, Алтай».

«Сегодня день памяти поэта Габдуллы Тукая, который прожил недолгую жизнь, но несмотря на это оставил глубокий след в народной памяти навека», — добавил художник.

Творческий путь народного татарстанского и российского художника Надира Альмеева составляет уже более 50 лет.



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