В Казани рассказали о предстоящем турнире по ММА «Китай против Татарстана: TATFIGHT 9»

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Накануне начала профессионального турнира по ММА «Китай против Татарстана: TATFIGHT 9» в казанском клубном отеле Корстон состоялась предстартовая конференция ивента.

Пресс-конференцию приветственным словом открыл исполнительный директор филиала РСБИ по Республике Татарстан Александр Даренков: «Я хочу поблагодарить китайскую сторону за оказанное доверие. Наша профессиональная лига TATFIGHT была создана в 2014 и первоначально ставила себе целью воспитание татарстанских бойцов. Многие любители боевых искусств Татарстана знают, что на проводимых нами мероприятиях более 80% файт-карда — это бойцы татарстанской боевой школы. И мы хотим эту традицию сохранить.

При всем при этом лига растет, набирает вес, и на сегодняшний день TATFIGHT получил уже международный статус. Мы неоднократно проводили совместные мероприятия с лигой М-1. И данный турнир с китайским промоушеном WLF также послужит очередным набором опыта в организации международных турниров и бесценным боевым опытом татарстанских спортсменов», — сказал Александр Даренков.

Далее в оживленном диалоге принял участие заместитель президента китайской лиги WLF Юи Лей. «Впервые китайская команда по ММА приехала в Татарстан для участия в престижном турнире TATFIGHT 9. Казань — это прекрасный город с великолепной спортивной инфраструктурой. Я восхищен тем, что я увидел. Мы знаем сильный боевой дух российских спортсменов и мы очень ждали этого турнира. Мы на деле покажем, что в Китае ММА тоже развивается. Мы привезли на этот турнир лучших своих спортсменов, чтобы не ударить в грязь лицом», — пояснил он.

После приветственных слов всех участников турнира состоялась традиционная процедура взвешивания бойцов и трештокинг, или битва взглядов, встреча противников лицом к лицу.

Кроме поединков матчевой встречи, «Китай против Татарстана», в казанский рейдж выйдут участники профессионального супер-боя по ММА, китайский титулованный боец Лу Женьенг и татарстанский чемпион Руслан Хисамутдинов. А также любители боевых искусств увидят логическую развязку главной интриги вечера: титульный бой за звание чемпиона мира по версии GPRO между интерконтинентальным чемпионом среди профессионалов по тайскому боксу и К-1 Хаялом Джаниевым и бронзовым призером WAKO (Европа) белорусским бойцом Русланом Мамуто.

Всего в этот вечер в октагоне Корстона пройдут 10 поединков.

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