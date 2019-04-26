Рустаму Минниханову предложили оцифровать видеозаписи выступлений видных деятелей татарской эстрады

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской творческой интеллигенции, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи обсуждались сохранение и популяризация татарского языка, развитие татарской литературы и театрального дела, подготовка кадров в сфере культуры и другие актуальные вопросы», — говорится в сообщении. Встреча прошла в выставочном комплексе «Казань Экспо» в преддверии праздничного концерта, посвященного Дню родного языка и 133-й годовщине со дня рождения поэта Габдуллы Тукая.

Тему популяризации татарского творчества с помощью цифровых систем затронул председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин. По его словам, сегодня в различных фондах и архивах республики хранится много видеозаписей концертов и выступлений видных деятелей татарской эстрады, в том числе Ильгама Шакирова. Табрис Яруллин предложил провести масштабную оцифровку этого видеоконтента и разместить на популярных видеоплатформах.

Татарский писатель и поэт, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил, что сегодня татарстанские творческие коллективы и театры часто гастролируют, они широко известны в России и за ее пределами, однако с татарской литературой все обстоит иначе.

«Необходимо наладить системную работу по переводу татарских литературных произведений на русский, английский, французский, китайский и другие иностранные языки. Для этого, в первую очередь, нужно решить вопрос с подготовкой переводчиков. Сегодня татары проживают во многих зарубежных странах, есть среди них и писатели. Можно было бы подключить их к этой работе», — предложил Разиль Валеев.

«Мы рады поддерживать проекты, связанные с сохранением и развитием татарского языка, культуры и искусства. Нам бы хотелось, чтобы произведения наших писателей были востребованы, татарские спектакли и концерты посещали все больше и больше зрителей. Эта наша общая задача и решать мы ее должны совместными силами», — сказал Рустам Минниханов в завершение встречи.

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