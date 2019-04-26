Татар-информ

26 апреля 2019, 18:56

Культура

Рустаму Минниханову предложили оцифровать видеозаписи выступлений видных деятелей татарской эстрады

Рекомендуем

Культура

Рустаму Минниханову предложили оцифровать видеозаписи выступлений видных деятелей татарской эстрады

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана встретился с представителями татарской творческой интеллигенции.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской творческой интеллигенции, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе встречи обсуждались сохранение и популяризация татарского языка, развитие татарской литературы и театрального дела, подготовка кадров в сфере культуры и другие актуальные вопросы», — говорится в сообщении. Встреча прошла в выставочном комплексе «Казань Экспо» в преддверии праздничного концерта, посвященного Дню родного языка и 133-й годовщине со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. 

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ñ‚Ð²Ð¾Ñ€Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ»Ð»Ð¸Ð³ÐµÐ½Ñ†Ð¸ÐµÐ¹

Тему популяризации татарского творчества с помощью цифровых систем затронул председатель Всемирного форума татарской молодежи Табрис Яруллин. По его словам, сегодня в различных фондах и архивах республики хранится много видеозаписей концертов и выступлений видных деятелей татарской эстрады, в том числе Ильгама Шакирова. Табрис Яруллин предложил провести масштабную оцифровку этого видеоконтента и разместить на популярных видеоплатформах.

Татарский писатель и поэт, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев отметил, что сегодня татарстанские творческие коллективы и театры часто гастролируют, они широко известны в России и за ее пределами, однако с татарской литературой все обстоит иначе. 

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ñ‚Ð²Ð¾Ñ€Ñ‡ÐµÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¸ Ð½Ð°ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÐ»Ð»Ð¸Ð³ÐµÐ½Ñ†Ð¸ÐµÐ¹

«Необходимо наладить системную работу по переводу татарских литературных произведений на русский, английский, французский, китайский и другие иностранные языки. Для этого, в первую очередь, нужно решить вопрос с подготовкой переводчиков. Сегодня татары проживают во многих зарубежных странах, есть среди них и писатели. Можно было бы подключить их к этой работе», — предложил Разиль Валеев. 

«Мы рады поддерживать проекты, связанные с сохранением и развитием татарского языка, культуры и искусства. Нам бы хотелось, чтобы произведения наших писателей были востребованы, татарские спектакли и концерты посещали все больше и больше зрителей. Эта наша общая задача и решать мы ее должны совместными силами», — сказал Рустам Минниханов в завершение встречи.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Надир Альмеев: Для меня премия Габдуллы Тукая стала неожиданностью и сюрпризом

Новости дня
19:51
Фарид Мухаметшин призвал членов АвтоРетроКлуба-21 достойно представить автомобили на Параде Победы

На собрании АвтоРетроКлуба-21 обсуждался план мероприятий на предстоящий сезон.

19:50
Помощник Президента РФ оценил возможности Единой кадровой системы Татарстана

Анатолию Серышеву рассказали о молодежных проектах и инициативах, направленных на выявление талантов.

19:41
Синоптики Татарстана предупредили о резком похолодании на выходных

В воскресенье ожидается дождь, мокрый снег и ветер порывами до 15 — 18 м/с.

19:33
В Набережных Челнах во время отопительного сезона сетевики устранили 68 повреждений

Самая низкая температура в Автограде зафиксирована 5 февраля, когда столбик градусника опустился до минус 20,7 градуса.

19:21
Надир Альмеев: Для меня премия Габдуллы Тукая стала неожиданностью и сюрпризом

На мероприятии, посвященном Родному языку, художник Надир Альмеев получил высокую награду в области искусства и культуры Татарстана.

19:12
В Казани рассказали о предстоящем турнире по ММА «Китай против Татарстана: TATFIGHT 9»

После стартовой пресс-конференции состоялась традиционная процедура взвешивания бойцов и трештокинг.

19:04
Жительница Казани пообщалась с Ургантом и Равшаной Курковой в автобусе

В рамках рубрики «Встреча с интересным человеком» у подписчицы Курковой была возможность задать вопрос знаменитой российской актрисе.

18:56
Рустаму Минниханову предложили оцифровать видеозаписи выступлений видных деятелей татарской эстрады

Президент Татарстана встретился с представителями татарской творческой интеллигенции.

18:51
Первый в России проект по замене сетей в подвалах домов стартует в Набережных Челнах

В этом году планируется произвести обновление труб в 140 жилых домах, их общая протяженность составит 13 км.

18:42
В Татарстане закроется для движения транспорта подъезд к деревне Новые Бавлы

Автодорога будет временно закрыта из-за реконструкции.

18:30
Чистопольский музей предложит туристам экскурсию 18+

Туристический маршрут «История с удовольствием» включает в себя посещение пивзавода с дегустацией.

18:26
На полях чемпионата WorldSkills Kazan 2019 состоится саммит по улучшению системы подготовки кадров

В рамках саммита министры профильных ведомств представят свои практики по улучшению кадровой подготовки для сравнения с представителями других стран.

18:18
В Татарстане откроется горячая линия по правам призывников

Задать интересующие вопросы граждане могут с 9 утра и до 5 вечера.

18:11
Еще одного пострадавшего в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» сегодня перевезли в РКБ

На данный момент в ожоговом центре республиканской больницы находятся пять из 17 пострадавших.

18:11
На проспекте Победы в Казани судебные приставы снесли летнее кафе

Суд признал постройку самовольной и постановил снести ее, однако владелец кафе исполнить решение суда не спешил.

18:05
На фестивале «Наше время - Безнең заман» планируют снять возрастное ограничение для участников

Предполагается, что участниками теперь могут стать талантливые сотрудники татарстанских предприятий возрастной категории 40+.

17:58
«Кулибины XXI века»: школьники из Татарстана представили изобретения на республиканской олимпиаде

Всего в конкурсе приняли участие около 400 человек, в финал вышли 105 участников.

17:51
Файзрахманов о премии им. Габдуллы Тукая: Я всю свою творческую жизнь шел к этой награде

Айдар Файзрахманов получил государственную премию им. Габдуллы Тукая на открытии концертного зала им. Ильгама Шакирова.

17:44
Минсельхозпрод РТ пригласил горожан на сельхозярмарки, где можно купить продукцию по доступным ценам

Ожидается, что ярмарку на открытой площадке Агропромышленного парка «Казань» посетит Президент РТ Рустам Минниханов.

17:43
Очевидцы сообщили о задымлении на крыше казанского отеля Kazan Kremlin

Сообщение о задымлении на крыше здания на Карла Маркса поступило сегодня около 17 часов.

17:40
В новом сезоне Болгар предложит туристам сладкий фестиваль, 8 музеев и рыцарские бои

Летний туристический сезон откроют 1 мая фестивалем «Чак-чай» и встречей первого теплохода.

17:31
Проектом года для челнинских теплосетевиков станет реконструкция трубопровода в 59-м комплексе

В 2019 году начнется строительство насосной станции около поселка Сидоровка, что позволит обеспечить теплом потребителей БСИ.

17:28
На выходных в Казани финиширует автопробег Росгвардии длиной 2 тыс. километров

В рамках автопробега спецназовцы проведут показательные шоу, приуроченные к дню Великой Победы.

17:23
Народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова ограбили в Барселоне

Артист рассказал, что неизвестные разбили стекло в их с сыном машине и вынесли все.

17:18
Татарстан привлечет туристов благодаря льготным авиарейсам в Казань из 25 городов России

Прямое авиасообщение развивается благодаря программе субсидированных межрегиональных перевозок.

События