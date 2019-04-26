Минлесхоз РТ запускает горячую линию для ветеранов Великой Отечественной войны

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Министерство лесного хозяйства РТ запускает телефонную горячую линию для ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии празднования 74-й годовщины Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обратиться возможно по вопросам, касающимся деятельности Министерства и отрасли лесного хозяйства Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Горячая линия будет работать до 10 мая 2019 года. Позвонить можно по телефонам: 8 (843) 221-37-01 (Шамова Юлия Николаевна, Насрутдинова Анна Камилевна) и 8 (843) 221-37-02 (Халиуллина Лейсан Нигомедовна).

Режим работы министерства: понедельник — четверг: 9.00 — 18.00, пятница: 9.00 — 16.45 (перерыв: 13.00 —13:45).

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