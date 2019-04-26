Президент Федерации джиу-джитсу РТ завоевал серебро чемпионата мира в Абу-Даби

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Президент Федерации джиу-джитсу РТ Айрат Калимуллин завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходил в Абу-Даби с 20 по 26 апреля. С победой его поздравил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Айрат Калимуллин выступил в серии «Abu Dhabi World Masters Jiu-Jitsu Championship 2019», которая состоялась 23 апреля. В категории «мастеров» боролись спортсмены от 30 лет. По итогам серии представитель Татарстана завоевал серебряную медаль в весовой категории 85 кг среди профессионалов.

«Гордость переполняет от того, что честь страны на международных соревнованиях защитил мусульманин! Пусть это станет примером для всей российской уммы», — отметил Камиль хазрат.

В серии чемпионатов «Abu Dhabi World 2019» приняли участие более 7 тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира.

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