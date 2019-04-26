Татар-информ

26 апреля 2019, 22:10

Общество

Фарид Мухаметшин обсудил с партийным активом «Единой России» в Елабуге реализацию нацпроектов

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Общество

Фарид Мухаметшин обсудил с партийным активом «Единой России» в Елабуге реализацию нацпроектов

Фото: Михаил Захаров/архив

Глава парламента РТ принял участие в мероприятиях, прошедших сегодня в Елабуге в рамках Дней «Единой России».

(Елабуга, 26 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Реализацию национальных проектов в Татарстане, в том числе в Елабуге, работу социальных и образовательных служб, а также вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства города обсудили сегодня в Елабуге с участием Председателя Госсовета республики, секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарида Мухаметшина.

Большой десант в рамках проекта «День „Единой России“» работал на 10 площадках города и района. Последняя, обобщающая встреча прошла в городском Дворце культуры. На встрече с партийным активом говорили именно о тех проектах, которые в первую очередь важны для елабужан. В Елабужском районе сегодня реализуется 11 национальных проектов, которые охватывают 19 объектов. Они направлены на улучшение демографии, экологии, качества образования и обеспечения мер безопасности на дорогах.

К слову, средняя продолжительность жизни елабужан составляет чуть более 74 лет. По республике этот показатель составляет 67 лет. Всего в городе проживают 19 тыс. пенсионеров. В рамках нацпроекта «Демография. Здоровье» работа ведется по нескольким направлениям, к примеру, реализуется проект «Бережливая поликлиника», открываются новые медицинские центры.

«Главная работа — это общение с людьми», — отметил секретарь местного отделения партии Геннадий Емельянов. 

Так, в прошлом году было проведено 208 общественных приемов. За помощью обратились 758 граждан. Кроме этого, депутаты, нотариусы, юристы, судебные приставы провели 64 приема с населением. 

По мнению Фарида Мухаметшина, нет другой формы, более близкой, чем подобные встречи и открытые диалоги с населением. Например, сегодня приемы населения прошли в четырех селах, куда обратились более 40 человек со своим вопросом. К 15 врачам из Казани, которые принимали сегодня елабужан, обратились более 360 человек, из них 33 пригласили дополнительно.

«Мы услышали, что медицинское обслуживание не всегда доходит до сельского населения и это несмотря на то, что мы тратим огромные деньги на строительства ФАПов, закупили оборудование, закрепили медицинских сестер, но специалистов на селе все равно не хватает. В республике будут выезжать мобильные поликлиники, уже поручение Правительству РТ дано, выбираем на базе какой машины будут выезжать медики. Они будут ездить круглогодично по специальным маршрутам», — отметил Фарид Мухаметшин.

Участники встречи также коснулись темы капитального ремонта исторических объектов многоквартирных домов (в городе их насчитывается 41).

«Этот вопрос актуален для многих городов не только Татарстана, но и России. Мы его обсудили в ходе сегодняшнего круглого стола. Например, памятники местного значения можно восстанавливать при поддержке местного бюджета, но тут нужно решить вопрос с Минфином РТ, памятники республиканского значения можно было бы возрождать благодаря республике, федерального значения — федерации. У нас сегодня из 41 такого объекта половина — регионального значения, оставшаяся половина — местного значения», — рассказал директор Департамента ЖКХ и строительства Елабуги Василий Филиппов. 

Фарид Мухаметшин согласился, что проблема актуальна и предложил совместно находить поэтапные решения. По его словам, в Елабуге есть актуальные проблемы по асфальтированным местам, парковочным местам, зеленым зонам.

«Все вопросы будут переданы секретарю местного отделения, также они будут на нашем контроле», — подчеркнул секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

В конце встречи состоялось вручение партийных билетов новым кандидатам.

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