Чистопольский музей предложит туристам экскурсию 18+

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Чистопольский музей предложит туристам новый маршрут по Чистополю, с посещением пивоваренного завода и дегустацией, рассказала заместитель директора по развитию туризма Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника Земфира Хуснутдинова.

«Новый туристический маршрут „История с удовольствием“ проходит по историческому центру города, где сохранены исторические здания, в экскурсию также включено посещение одного из музеев на выбор. Вкусным продолжением путешествия по Чистополю становится посещение пивоваренного завода и дегустация нескольких сортов пива», — рассказала Хуснутдинова.

Однако посмотреть на производство пива и продегустировать его смогут только люди старше 18 лет, рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель генерального директора по информационной политике «Татспиртпром» Регина Гарифуллина.

«Экскурсии только для совершеннолетней публики, действует возрастной ценз 18+», — пояснила Гарифуллина.

Пивоваренный завод в экскурсионную программу включил Госкомитет по туризму. За первые три месяца нового года пивное производство посетили почти 4 тысячи человек, добавила она.

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