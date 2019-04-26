На фестивале «Наше время - Безнең заман» планируют снять возрастное ограничение для участников

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Министерстве промышленности и торговли РТ прошло первое заседание организационного комитета VII Ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» под председательством заместителя Премьер-министра РТ Альберта Каримова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании обсудили организационные моменты по проведению фестиваля, наметили план работы, состав жюри и регламент фестиваля, а также высказали идеи по улучшению движения. «В этом году организаторы стремятся снять возрастное ограничение с учетом пожеланий самих участников. Предполагается, что участниками теперь могут стать талантливые сотрудники татарстанских предприятий возрастной категории 40+», — говорится в сообщении.

Прием заявок для участия в VII Ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» продлится до 25 сентября 2019 года.

Для участия нужно подать заявку в соответствии с Положением фестиваля на электронный адрес: beznenzaman@mail.ru , справки по тел.: 8(843) 238-43-17, 238-00-63.

Также заявки от предприятий принимаются на почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.23/6, РМОО РТ «Созвездие-Йолдызлык»

Заявка, Положение и документы фестиваля размещены на официальном сайте фестиваля http://bzzm.ru/ и сайте министерства http://mpt.tatarstan.ru/rus/televizionniy-festival-rabotayushchey-molodezhi.htm.

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