Òàòàð-èíôîðì

26 àïðåëÿ 2019, 17:58

Íàóêà è îáðàçîâàíèå

«Êóëèáèíû XXI âåêà»: øêîëüíèêè èç Òàòàðñòàíà ïðåäñòàâèëè èçîáðåòåíèÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîé îëèìïèàäå

Íàóêà è îáðàçîâàíèå

«Êóëèáèíû XXI âåêà»: øêîëüíèêè èç Òàòàðñòàíà ïðåäñòàâèëè èçîáðåòåíèÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîé îëèìïèàäå

Ôîòî: Àáäóë Ôàðõàí

Âñåãî â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 400 ÷åëîâåê, â ôèíàë âûøëè 105 ó÷àñòíèêîâ.

(Êàçàíü, 26 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëåêñàíäðà Äàâûäîâà). Â Êàçàíè ïîäâåëè èòîãè XII Ðåñïóáëèêàíñêîé îëèìïèàäû þíûõ èçîáðåòàòåëåé «Êóëèáèíû XXI âåêà». Êîððåñïîíäåíò ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïîáûâàë íà çàùèòå ðàáîò è ïîîáùàëñÿ ñ ðåáÿòàìè è èõ íàñòàâíèêàìè.

Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà âûñòóïèë Èíæåíåðíûé èíñòèòóò ÊÔÓ ñîâìåñòíî ñ ðåñïóáëèêàíñêèì ñîâåòîì îáùåñòâà èçîáðåòàòåëåé è ðàöèîíàëèçàòîðîâ ÐÒ è Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÒ â ëèöå Öåíòðà ðàáîòû ñ îäàðåííûìè äåòüìè. Çàÿâî÷íàÿ êîìïàíèÿ îëèìïèàäû ñòàðòîâàëà 25 ôåâðàëÿ. Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàëè ðåáÿòà îò 7 äî 17 ëåò ñî âñåãî Òàòàðñòàíà — çàÿâêè ïîäàëè ïîðÿäêà 400 ÷åëîâåê, èç íèõ â ôèíàë âûøëè 105 èçîáðåòàòåëåé. Ðåáÿòà ñîðåâíîâàëèñü â òðåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ: íà÷àëüíàÿ — ó÷åíèêè 1 – 4-õ êëàññîâ, ñðåäíÿÿ — ðåáÿòà èç 5 – 7-õ êëàññîâ, ñòàðøàÿ — ó÷àùèåñÿ 8 – 11-õ êëàññîâ. Îíè ïðåäñòàâèëè ðàáîòû ïî òåõíîëîãèÿì â ñôåðå ìåäèöèíû, ïðîìûøëåííîñòè è ðîáîòîòåõíèêå, îñâîåíèþ òåððèòîðèé Ðîññèè è âîäíûõ ãëóáèí, ïîôàíòàçèðîâàëè î òðàíñïîðòå áóäóùåãî, à òàêæå ñîöèàëüíûõ èííîâàöèÿõ è òåõíîëîãèÿõ. 

Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð°Ð´Ð° ÑŽÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Â«ÐšÑƒÐ»Ð¸Ð±Ð¸Ð½Ñ‹ XXI Ð²ÐµÐºÐ°Â» Ð² Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÑƒÑ‚Ðµ ÐšÐ¤Ð£

«Êîíêóðñ þíûõ Êóëèáèíûõ ìû ïðîâîäèì óæå â 12-é ðàç. Ðàáîòû ó íàñ ïî òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó: ðåáåíîê äîëæåí ïðèäóìàòü êàêîå-òî òåõíè÷åñêîå íîâøåñòâî, ïðîâåñòè ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç, óçíàòü åñòü ëè óæå ïîäîáíûå íîâèíêè, çàùèòèòü ñâîþ ðàáîòó è äîêàçàòü, ÷òî åãî ðàçðàáîòêà ñàìàÿ ëó÷øàÿ», — ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ îëèìïèàäû, çàâåäóþùèé ïàòåíòíî-ëèöåíçèîííûì îòäåëîì ÎÈÐ ÐÒ Àñèÿ Ïîâàðîâà. Îíà òàêæå äîáàâèëà, ÷òî â ðàìêàõ êîíêóðñà ðåáÿò ó÷àò äåëàòü ïàòåíòíûé ïîèñê è ðàáîòàòü ñ áàçîé äàííûõ. 

Ðàáîòû, êîòîðûå ó÷àñòíèêè ñîçäàþò äëÿ êîíêóðñà, íàõîäÿò ñâîå ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå è â îáû÷íîé æèçíè. Þíûå Êóëèáèíû âíåäðÿþò èõ â äîìàøíèé áûò, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è â ðÿä äðóãèõ ñôåð. 

«Ñàìàÿ ñëîæíàÿ ãðóïïà — ýòî íàøè ìàëûøè. Íî íåñìîòðÿ íà êàêèå-òî òðóäíîñòè, îíè íè÷åãî íå áîÿòñÿ, èì ìîðå ïî êîëåíî. Ðåáÿòà ïîñòàðøå âûçûâàþò âîñòîðã ó ÷ëåíîâ æþðè, îíè ïðåäñòàâëÿþò î÷åíü õîðîøèå ðàáîòû», — äîáàâèëà ñîáåñåäíèöà àãåíòñòâà.

Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð°Ð´Ð° ÑŽÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Â«ÐšÑƒÐ»Ð¸Ð±Ð¸Ð½Ñ‹ XXI Ð²ÐµÐºÐ°Â» Ð² Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÑƒÑ‚Ðµ ÐšÐ¤Ð£

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îëèìïèàäû þíûõ èçîáðåòàòåëåé «Êóëèáèíû XXI âåêà» îðãàíèçàòîðû ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü ñ ðåáÿòàìè — ïîìîãàþò èì â ïîäãîòîâêå ê âñåðîññèéñêèì è ìåæäóíàðîäíûì ñîðåâíîâàíèÿì. Òàê, â ìèíóâøåì ãîäó øêîëüíèêè ïðåäñòàâëÿëè ñâîè ðàáîòû íà êîíêóðñå, êîòîðûé ïðîõîäèë â Èíäîíåçèè íà Áàëè, è ïðèâåçëè îòòóäà çîëîòûå ìåäàëè, à íà ñîðåâíîâàíèÿõ â èíäèéñêîì Äåëè ó÷àñòíèöà èç Òàòàðñòàíà çàâîåâàëà «áðîíçó».

Â ðàìêàõ îëèìïèàäû þíûå èçîáðåòàòåëè ïðåäñòàâèëè íà ñóä æþðè ñàìûå ðàçíûå ðàáîòû — øëèôîâàëüíûå è äåðåâîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè, ëàïøåðåçêó, ïîðòàòèâíîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî, ñîáðàííîå èç äåòàëåé ïðèíòåðà, ãèäðàâëè÷åñêèé äðîâîêîë è ìíîãîå äðóãîå. 

Ó÷åíèê 7-ãî êëàññà ÑÎØ ñåëà Íèæíèé Èñêóáàø Êóêìîðñêîãî ðàéîíà Èíñàô Çàêèðîâ ñîáðàë íàñîñ-òðåíàæåð èç ñòàðûõ ÷àñòåé àâòîìîáèëÿ è òðåíàæåðà äëÿ íîã. Åãî ïðåïîäàâàòåëü Äèíàð Ãàðèôóëëèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìàëü÷èêó áûëî î÷åíü èíòåðåñíî ðàáîòàòü íàä ïðîåêòîì.

«Òàêîé íàñîñ íóæåí äëÿ ïåðåêà÷êè ãðÿçíîé èëè ÷èñòîé âîäû. Íàïðèìåð, îí ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â îãîðîäå. Ðåáåíîê ïðèäóìàë è ñäåëàë òàêîé ïðîåêò ñàì, ÿ ëèøü íåìíîãî ïîìîãàë. Íà ðàçðàáîòêó ó íåãî óøëî îêîëî 2 ìåñÿöåâ. Íà ñàìîì äåëå, ðàáîòà íå î÷åíü ñëîæíàÿ, íî â ïðîñòîòå áîëüøå ãàðàíòèè. Ó íàñîñà íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü, îí ïðîñòîé è ëåãêî ìîíòèðóåòñÿ. Ñåé÷àñ åãî óæå ìîæíî âíåäðèòü â ðàáîòó», — îòìåòèë íàñòàâíèê þíîãî èçîáðåòàòåëÿ. 

Øåñòèêëàññíèêè èç Áóãóëüìû Äìèòðèé Àìèíîâ è Ýðèê Ñàëàõîâ ðàçðàáîòàëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ðîáîòèçèðîâàííûé êîìïëåêñ «ÒÁ-1». 

«Ìû ïðèäóìàëè òðàêòîð áóäóùåãî. Îí ïðîèçâîäèò ñáîð ïëîäîâ, ïîìîãàåò ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè», — ðàññêàçàëè ðåáÿòà.

Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð°Ð´Ð° ÑŽÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Â«ÐšÑƒÐ»Ð¸Ð±Ð¸Ð½Ñ‹ XXI Ð²ÐµÐºÐ°Â» Ð² Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÑƒÑ‚Ðµ ÐšÐ¤Ð£

Èäåÿ ñîçäàíèÿ ðîáîòèçèðîâàííîãî êîìïëåêñà ïîÿâèëàñü ñëó÷àéíî. «Ëåòîì ÿ äîëæåí áûë ïîìîãàòü ìàìå â îãîðîäå, íî òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñëîìàë ðóêó. Òîãäà è ïîÿâèëàñü èäåÿ ñîçäàòü òàêîé òðàêòîð. Ìû ñêîîïåðèðîâàëèñü ñ Ýðèêîì, ïîñîâåòîâàëèñü ñ ó÷èòåëåì è ðàçðàáîòàëè åãî. ß çàïóñòèë åãî â îãîðîä è óæå îïðîáîâàë», — ïîäåëèëñÿ ñ êîððåñïîíäåíòîì Äìèòðèé. 

Íàä ñâîèì ïðîåêòîì ðåáÿòà òðóäèëèñü îêîëî 3 ìåñÿöåâ è óæå ïðåäñòàâèëè åãî íà êîíêóðñå â Êàçàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àãðàðíîì óíèâåðñèòåòå. Ðàáîòà ïîëó÷èëà ìàññó îòçûâîâ îò ñòàðøèõ êîëëåã è çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â ñîðåâíîâàíèÿõ. Ñåé÷àñ òðàêòîð ìîæåò ñîáèðàòü ïëîäû âåñîì äî îäíîãî êèëîãðàììà. Ðåáÿòà ïëàíèðóþò óñîâåðøåíñòâîâàòü åãî è çàïàòåíòîâàòü ñâîþ ðàçðàáîòêó.

Åùå îäèí þíûé Êóëèáèí Åãîð Âàñèëüåâ èç Áóãóëüìèíñêîãî ëèöåÿ ¹ 2 ïðåäñòàâèë íà ñóä æþðè Bluetooth-ðîçåòêó. Ìàëü÷èê ðàññêàçàë, ÷òî ñîçäàë åå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì ñ äîìàøíèìè äåëàìè.

«Êàê-òî ìû åõàëè ñ êðóæêà è óæå îïàçäûâàëè íà ñëåäóþùèé, íàì íå õâàòèëî âðåìåíè äàæå ïîïèòü ÷àé. Òîãäà ÿ ðåøèë ïðèäóìàòü ïðîåêò, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìîæíî áûëî áû çàðàíåå âêëþ÷èòü ïðèáîðû äîìà», — ïðîêîììåíòèðîâàë Åãîð.

Åãî ìàìà Åëåíà Âàñèëüåâà îòìåòèëà, ÷òî íåñìîòðÿ íà ñòîëü þíûé âîçðàñò – 10 ëåò, åå ñûíó áûëî î÷åíü èíòåðåñíî ðàáîòàòü íàä ðîçåòêîé. Êðîìå òîãî, ïðàêòè÷åñêè âñþ ðàáîòó îí âûïîëíèë ñàì. «Ýòî íàì êàæåòñÿ, ÷òî òàêèå ïðîåêòû — ýòî ÷òî-òî ñâåðõúåñòåñòâåííîå äëÿ åãî âîçðàñòà, íî îêàçûâàåòñÿ ÷òî ýòî ñîâåðøåííî íîðìàëüíî. Äåòè ñåé÷àñ ìûñëÿò ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó», — ïîä÷åðêíóëà æåíùèíà. Îïðîáîâàòü ðîçåòêó äîìà ñåìüÿ åùå íå óñïåëà, íî ïëàíèðóåò ýòî ñäåëàòü ïîñëå êîíêóðñà. Êðîìå òîãî, ó Åãîðà óæå åñòü ìûñëè î òîì, êàê óñîâåðøåíñòâîâàòü ïðîåêò — îí õî÷åò ïðèñïîñîáèòü ðîçåòêó ê áîëüøèì óñòðîéñòâàì, òàêèì êàê õîëîäèëüíèê èëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà. 

Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°Ð½ÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð°Ð´Ð° ÑŽÐ½Ñ‹Ñ… Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€ÐµÑ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¹ Â«ÐšÑƒÐ»Ð¸Ð±Ð¸Ð½Ñ‹ XXI Ð²ÐµÐºÐ°Â» Ð² Ð˜Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ€Ð½Ð¾Ð¼ Ð¸Ð½ÑÑ‚Ð¸Ñ‚ÑƒÑ‚Ðµ ÐšÐ¤Ð£

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì â îëèìïèàäå þíûõ èçîáðåòàòåëåé «Êóëèáèíû XXI âåêà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðàêòè÷åñêè â äâà ðàçà áîëüøå ó÷àñòíèêîâ. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíæåíåðíîãî èíñòèòóòà ÊÔÓ ïî îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Èëüäàð Õàôèçîâ îòìåòèë, ÷òî åñëè â 2018 ãîäó â ôèíàë âûøëè 40 ÷åëîâåê, òî â ýòîì ãîäó èõ óæå áîëåå ñòà. 

«Íåêîòîðûå ðåáÿòà óæå âûõîäèëè ñ ðàáîòàìè â ïðîøëîì ãîäó. Ñóäüè òîãäà äàëè èì ñîâåòû. Â ýòîì ãîäó ìû âèäèì, ÷òî ó÷àñòíèêè ïðèñëóøàëèñü ê ìíåíèþ æþðè è óñîâåðøåíñòâîâàëè ðàáîòû. Ê òîìó æå, îíè ïîëó÷èëèñü íå äóáëèðîâàííûìè, ÷òî çàïðåùåíî íà êîíêóðñå, à ñîâåðøåííî íîâûìè», — äîáàâèë ñïèêåð.

Ïî åãî ìíåíèþ, ó÷àñòíèêè îëèìïèàäû ñîçäàëè ñåðüåçíûå ïðîåêòû íà âûñîêîì óðîâíå, íåêîòîðûå èç íèõ ïî êà÷åñòâó íå óñòóïàþò ïðîìûøëåííûì çàâîäñêèì èçäåëèÿì. 

«Ïîñëå êîíêóðñà ðåáÿòà ïàòåíòóþò ñâîè ðàáîòû. Ó íåêîòîðûõ åñòü óæå íåñêîëüêî ïàòåíòîâ. Ýòî åùå îäíî ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî â ðàáîòàõ åñòü íîâèçíà, è ðåáÿòà ñòðåìÿòñÿ ñâîå àâòîðñòâî çàêðåïèòü, ïîêàçàòü, ÷òî ýòî èìåííî îíè ñäåëàëè», — çàêëþ÷èë Õàôèçîâ.

Âñåì ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì îëèìïèàäû îðãàíèçàòîðû âðó÷èëè ãðàìîòû è ìåäàëè. Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ àáèòóðèåíòàìè è áóäóò ïîñòóïàòü â ÊÔÓ íà ñïåöèàëüíîñòè ñ åñòåñòâåííî-íàó÷íûì íàïðàâëåíèåì, áóäóò ïîëó÷àòü èìåííóþ ñòèïåíäèþ. Òàêæå ïî èòîãàì ðàáîòû íà îëèìïèàäå þíûõ èçîáðåòàòåëåé «Êóëèáèíû XXI âåêà» âûïóñòèëè áþëëåòåíü ñ òåçèñàìè ïðîåêòîâ.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðàôèñ Áóðãàíîâ ïðîâåë äëÿ øêîëüíèêîâ Êàçàíè «Óðîê áåç ñòðåññà»
Íîâîñòè äíÿ
18:30
×èñòîïîëüñêèé ìóçåé ïðåäëîæèò òóðèñòàì ýêñêóðñèþ 18+

Òóðèñòè÷åñêèé ìàðøðóò «Èñòîðèÿ ñ óäîâîëüñòâèåì» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîñåùåíèå ïèâçàâîäà ñ äåãóñòàöèåé.

18:26
Íà ïîëÿõ ÷åìïèîíàòà WorldSkills Kazan 2019 ñîñòîèòñÿ ñàììèò ïî óëó÷øåíèþ ñèñòåìû ïîäãîòîâêè êàäðîâ

Â ðàìêàõ ñàììèòà ìèíèñòðû ïðîôèëüíûõ âåäîìñòâ ïðåäñòàâÿò ñâîè ïðàêòèêè ïî óëó÷øåíèþ êàäðîâîé ïîäãîòîâêè äëÿ ñðàâíåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ñòðàí.

18:18
Â Òàòàðñòàíå îòêðîåòñÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî ïðàâàì ïðèçûâíèêîâ

Çàäàòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ãðàæäàíå ìîãóò ñ 9 óòðà è äî 5 âå÷åðà.

18:11
Åùå îäíîãî ïîñòðàäàâøåãî â ïîæàðå íà «Íèæíåêàìñêíåôòåõèìå» ñåãîäíÿ ïåðåâåçóò â ÐÊÁ

Íà äàííûé ìîìåíò â îæîãîâîì öåíòðå ðåñïóáëèêàíñêîé áîëüíèöû íàõîäÿòñÿ ïÿòü èç 17 ïîñòðàäàâøèõ.

18:11
Íà ïðîñïåêòå Ïîáåäû â Êàçàíè ñóäåáíûå ïðèñòàâû ñíåñëè ëåòíåå êàôå

Ñóä ïðèçíàë ïîñòðîéêó ñàìîâîëüíîé è ïîñòàíîâèë ñíåñòè åå, îäíàêî âëàäåëåö êàôå èñïîëíèòü ðåøåíèå ñóäà íå ñïåøèë.

18:05
Íà ôåñòèâàëå «Íàøå âðåìÿ - Áåçíåң çàìàí» ïëàíèðóþò ñíÿòü âîçðàñòíîå îãðàíè÷åíèå äëÿ ó÷àñòíèêîâ

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ó÷àñòíèêàìè òåïåðü ìîãóò ñòàòü òàëàíòëèâûå ñîòðóäíèêè òàòàðñòàíñêèõ ïðåäïðèÿòèé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 40+.

17:58
«Êóëèáèíû XXI âåêà»: øêîëüíèêè èç Òàòàðñòàíà ïðåäñòàâèëè èçîáðåòåíèÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîé îëèìïèàäå

Âñåãî â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 400 ÷åëîâåê, â ôèíàë âûøëè 105 ó÷àñòíèêîâ.

17:51
Ôàéçðàõìàíîâ î ïðåìèè èì. Ãàáäóëëû Òóêàÿ: ß âñþ ñâîþ òâîð÷åñêóþ æèçíü øåë ê ýòîé íàãðàäå

Àéäàð Ôàéçðàõìàíîâ ïîëó÷èë ãîñóäàðñòâåííóþ ïðåìèþ èì. Ãàáäóëëû Òóêàÿ íà îòêðûòèè êîíöåðòíîãî çàëà èì. Èëüãàìà Øàêèðîâà.

17:44
Ìèíñåëüõîçïðîä ÐÒ ïðèãëàñèë ãîðîæàí íà ñåëüõîçÿðìàðêè, ãäå ìîæíî êóïèòü ïðîäóêöèþ ïî äîñòóïíûì öåíàì

Îæèäàåòñÿ, ÷òî ÿðìàðêó íà îòêðûòîé ïëîùàäêå Àãðîïðîìûøëåííîãî ïàðêà «Êàçàíü» ïîñåòèò Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.

17:43
Î÷åâèäöû ñîîáùèëè î çàäûìëåíèè íà êðûøå êàçàíñêîãî îòåëÿ Kazan Kremlin

Ñîîáùåíèå î çàäûìëåíèè íà êðûøå çäàíèÿ íà Êàðëà Ìàðêñà ïîñòóïèëî ñåãîäíÿ îêîëî 17 ÷àñîâ.

17:40
Â íîâîì ñåçîíå Áîëãàð ïðåäëîæèò òóðèñòàì ñëàäêèé ôåñòèâàëü, 8 ìóçååâ è ðûöàðñêèå áîè

Ëåòíèé òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí îòêðîþò 1 ìàÿ ôåñòèâàëåì «×àê-÷àé» è âñòðå÷åé ïåðâîãî òåïëîõîäà.

17:31
Ïðîåêòîì ãîäà äëÿ ÷åëíèíñêèõ òåïëîñåòåâèêîâ ñòàíåò ðåêîíñòðóêöèÿ òðóáîïðîâîäà â 59-ì êîìïëåêñå

Â 2019 ãîäó íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íàñîñíîé ñòàíöèè îêîëî ïîñåëêà Ñèäîðîâêà, ÷òî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü òåïëîì ïîòðåáèòåëåé ÁÑÈ.

17:28
Íà âûõîäíûõ â Êàçàíè ôèíèøèðóåò àâòîïðîáåã Ðîñãâàðäèè äëèíîé 2 òûñ. êèëîìåòðîâ

Â ðàìêàõ àâòîïðîáåãà ñïåöíàçîâöû ïðîâåäóò ïîêàçàòåëüíûå øîó, ïðèóðî÷åííûå ê äíþ Âåëèêîé Ïîáåäû.

17:23
Íàðîäíîãî àðòèñòà Òàòàðñòàíà Ñàëàâàòà Ôàòõåòäèíîâà îãðàáèëè â Áàðñåëîíå

Àðòèñò ðàññêàçàë, ÷òî íåèçâåñòíûå ðàçáèëè ñòåêëî â èõ ñ ñûíîì ìàøèíå è âûíåñëè âñå.

17:18
Òàòàðñòàí ïðèâëå÷åò òóðèñòîâ áëàãîäàðÿ ëüãîòíûì àâèàðåéñàì â Êàçàíü èç 25 ãîðîäîâ Ðîññèè

Ïðÿìîå àâèàñîîáùåíèå ðàçâèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå ñóáñèäèðîâàííûõ ìåæðåãèîíàëüíûõ ïåðåâîçîê.

17:12
Ýêñïåðò: «Íå íóæíî ïîëèòèçèðîâàòü âîïðîñ îáó÷åíèÿ äåòåé èç ðåëèãèîçíûõ ñåìåé â øêîëå»

Âîêðóã Òàòàðñòàíà ñêëàäûâàåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ìèãðàöèÿ, êîãäà èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ïåðååçæàþò â ÐÒ çà áîëåå òîëåðàíòíîé ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ.

17:10
Ïîìîùíèê Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïðîâåë â Êàçàíè ïðèåì ãðàæäàí, íàïèñàâøèõ îáðàùåíèÿ Âëàäèìèðó Ïóòèíó

Òàòàðñòàíöû ïîïðîñèëè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè ðÿäà âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå ïî ñòðîèòåëüñòâó äåòñàäà, øêîëû è ôóòáîëüíîãî ïîëÿ.

17:09
Áîëåå 2,5 òûñÿ÷ ïîñåòèòåëåé òîðãîâûõ öåíòðîâ Òàòàðñòàíà óçíàëè îò ïðèñòàâîâ î ñâîèõ äîëãàõ

Âî âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Òàòàðñòàíà ïðîøëà èíôîðìàöèîííàÿ àêöèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà ïîáóæäåíèå ãðàæäàí ñâîåâðåìåííî îïëà÷èâàòü ñâîè çàäîëæåííîñòè.

17:03
Èíêëþçèâíàÿ ñðåäà â ãîëîâàõ îáùåñòâà: â Êàçàíè ïðîøåë ñåìèíàð ïî ïðîôîáó÷åíèþ èíâàëèäîâ â ÐÒ

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ÐÒ íàìåðåíî ñîçäàòü ðåçóëüòàòèâíóþ ñèñòåìó îáó÷åíèÿ òðóäîâûì íàâûêàì ëþäåé ñ ðàçëè÷íûìè êàòåãîðèÿìè îñîáåííîñòåé çäîðîâüÿ.

16:52
Â Êàçàíè âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îêàæóò áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü

Ïðèåì âåòåðàíîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïðîéäåò 30 àïðåëÿ ñ 10.00 äî 13.00 â Äîìå äðóæáû íàðîäîâ Òàòàðñòàíà.

16:44
Àëåêñàíäð Øàòàëîâ: Áðåéê-äàíñ íå óìåð – â Êàçàíè èì çàíèìàåòñÿ îêîëî ÷åòûð¸õñîò ÷åëîâåê

Îðãàíèçàòîð òóðíèðà ïî ñòðèò-àðòó, ãðàôôèòè è áðåéêèíãó Combonation ðàññêàçàë î ðàçâèòèè áðåéêèíãà â Òàòàðñòàíå.

16:43
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè çàäîëæàëè òåïëîâèêàì 160 ìëí ðóáëåé

Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæíîñòü æèëèùíèêîâ ñíèçèëàñü íà 12 ìëí ðóáëåé.

16:36
Â ìàéñêèå ïðàçäíèêè Êàçàíñêèé Êðåìëü çàïóñòèò íîâóþ èíòåðàêòèâíóþ ïðîãðàììó äëÿ òóðèñòîâ

Ñ 1 ìàÿ ãîñòè Êàçàíè ñìîãóò ïóòåøåñòâîâàòü ïî èñòîðèè ãîðîäà îò îñíîâàíèÿ äî ñåãîäíÿøíèõ äíåé.

16:30
Ñáåðáàíê èçó÷àåò âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ â ðåãèîíû èñëàìñêèõ ôèíàíñîâ

Êðóïíåéøèé áàíê ñòðàíû óæå ðåàëèçóåò ñäåëêè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè øàðèàòà.

16:29
Îðãàíèçàòîð òóðíèðà ïî áðåéê-äàíñó: Íà Îëèìïèàäå áðåéêèíã ïîòåðÿåò ñâîþ ñàìîáûòíîñòü

Àëåêñàíäð Øàòàëîâ çàÿâèë, ÷òî èãðû ñòàíóò îáÿçàòåëüíîé ïðîãðàììîé, à îñòàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ — îòäóøèíîé äëÿ ñïîðòñìåíà.

Ñîáûòèÿ