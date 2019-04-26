«Êóëèáèíû XXI âåêà»: øêîëüíèêè èç Òàòàðñòàíà ïðåäñòàâèëè èçîáðåòåíèÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîé îëèìïèàäå

(Êàçàíü, 26 àïðåëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëåêñàíäðà Äàâûäîâà). Â Êàçàíè ïîäâåëè èòîãè XII Ðåñïóáëèêàíñêîé îëèìïèàäû þíûõ èçîáðåòàòåëåé «Êóëèáèíû XXI âåêà». Êîððåñïîíäåíò ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ïîáûâàë íà çàùèòå ðàáîò è ïîîáùàëñÿ ñ ðåáÿòàìè è èõ íàñòàâíèêàìè.
Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà âûñòóïèë Èíæåíåðíûé èíñòèòóò ÊÔÓ ñîâìåñòíî ñ ðåñïóáëèêàíñêèì ñîâåòîì îáùåñòâà èçîáðåòàòåëåé è ðàöèîíàëèçàòîðîâ ÐÒ è Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÒ â ëèöå Öåíòðà ðàáîòû ñ îäàðåííûìè äåòüìè. Çàÿâî÷íàÿ êîìïàíèÿ îëèìïèàäû ñòàðòîâàëà 25 ôåâðàëÿ. Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàëè ðåáÿòà îò 7 äî 17 ëåò ñî âñåãî Òàòàðñòàíà — çàÿâêè ïîäàëè ïîðÿäêà 400 ÷åëîâåê, èç íèõ â ôèíàë âûøëè 105 èçîáðåòàòåëåé. Ðåáÿòà ñîðåâíîâàëèñü â òðåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ: íà÷àëüíàÿ — ó÷åíèêè 1 – 4-õ êëàññîâ, ñðåäíÿÿ — ðåáÿòà èç 5 – 7-õ êëàññîâ, ñòàðøàÿ — ó÷àùèåñÿ 8 – 11-õ êëàññîâ. Îíè ïðåäñòàâèëè ðàáîòû ïî òåõíîëîãèÿì â ñôåðå ìåäèöèíû, ïðîìûøëåííîñòè è ðîáîòîòåõíèêå, îñâîåíèþ òåððèòîðèé Ðîññèè è âîäíûõ ãëóáèí, ïîôàíòàçèðîâàëè î òðàíñïîðòå áóäóùåãî, à òàêæå ñîöèàëüíûõ èííîâàöèÿõ è òåõíîëîãèÿõ.
«Êîíêóðñ þíûõ Êóëèáèíûõ ìû ïðîâîäèì óæå â 12-é ðàç. Ðàáîòû ó íàñ ïî òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó: ðåáåíîê äîëæåí ïðèäóìàòü êàêîå-òî òåõíè÷åñêîå íîâøåñòâî, ïðîâåñòè ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç, óçíàòü åñòü ëè óæå ïîäîáíûå íîâèíêè, çàùèòèòü ñâîþ ðàáîòó è äîêàçàòü, ÷òî åãî ðàçðàáîòêà ñàìàÿ ëó÷øàÿ», — ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ îëèìïèàäû, çàâåäóþùèé ïàòåíòíî-ëèöåíçèîííûì îòäåëîì ÎÈÐ ÐÒ Àñèÿ Ïîâàðîâà. Îíà òàêæå äîáàâèëà, ÷òî â ðàìêàõ êîíêóðñà ðåáÿò ó÷àò äåëàòü ïàòåíòíûé ïîèñê è ðàáîòàòü ñ áàçîé äàííûõ.
Ðàáîòû, êîòîðûå ó÷àñòíèêè ñîçäàþò äëÿ êîíêóðñà, íàõîäÿò ñâîå ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå è â îáû÷íîé æèçíè. Þíûå Êóëèáèíû âíåäðÿþò èõ â äîìàøíèé áûò, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è â ðÿä äðóãèõ ñôåð.
«Ñàìàÿ ñëîæíàÿ ãðóïïà — ýòî íàøè ìàëûøè. Íî íåñìîòðÿ íà êàêèå-òî òðóäíîñòè, îíè íè÷åãî íå áîÿòñÿ, èì ìîðå ïî êîëåíî. Ðåáÿòà ïîñòàðøå âûçûâàþò âîñòîðã ó ÷ëåíîâ æþðè, îíè ïðåäñòàâëÿþò î÷åíü õîðîøèå ðàáîòû», — äîáàâèëà ñîáåñåäíèöà àãåíòñòâà.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ îëèìïèàäû þíûõ èçîáðåòàòåëåé «Êóëèáèíû XXI âåêà» îðãàíèçàòîðû ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü ñ ðåáÿòàìè — ïîìîãàþò èì â ïîäãîòîâêå ê âñåðîññèéñêèì è ìåæäóíàðîäíûì ñîðåâíîâàíèÿì. Òàê, â ìèíóâøåì ãîäó øêîëüíèêè ïðåäñòàâëÿëè ñâîè ðàáîòû íà êîíêóðñå, êîòîðûé ïðîõîäèë â Èíäîíåçèè íà Áàëè, è ïðèâåçëè îòòóäà çîëîòûå ìåäàëè, à íà ñîðåâíîâàíèÿõ â èíäèéñêîì Äåëè ó÷àñòíèöà èç Òàòàðñòàíà çàâîåâàëà «áðîíçó».
Â ðàìêàõ îëèìïèàäû þíûå èçîáðåòàòåëè ïðåäñòàâèëè íà ñóä æþðè ñàìûå ðàçíûå ðàáîòû — øëèôîâàëüíûå è äåðåâîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè, ëàïøåðåçêó, ïîðòàòèâíîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî, ñîáðàííîå èç äåòàëåé ïðèíòåðà, ãèäðàâëè÷åñêèé äðîâîêîë è ìíîãîå äðóãîå.
Ó÷åíèê 7-ãî êëàññà ÑÎØ ñåëà Íèæíèé Èñêóáàø Êóêìîðñêîãî ðàéîíà Èíñàô Çàêèðîâ ñîáðàë íàñîñ-òðåíàæåð èç ñòàðûõ ÷àñòåé àâòîìîáèëÿ è òðåíàæåðà äëÿ íîã. Åãî ïðåïîäàâàòåëü Äèíàð Ãàðèôóëëèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìàëü÷èêó áûëî î÷åíü èíòåðåñíî ðàáîòàòü íàä ïðîåêòîì.
«Òàêîé íàñîñ íóæåí äëÿ ïåðåêà÷êè ãðÿçíîé èëè ÷èñòîé âîäû. Íàïðèìåð, îí ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â îãîðîäå. Ðåáåíîê ïðèäóìàë è ñäåëàë òàêîé ïðîåêò ñàì, ÿ ëèøü íåìíîãî ïîìîãàë. Íà ðàçðàáîòêó ó íåãî óøëî îêîëî 2 ìåñÿöåâ. Íà ñàìîì äåëå, ðàáîòà íå î÷åíü ñëîæíàÿ, íî â ïðîñòîòå áîëüøå ãàðàíòèè. Ó íàñîñà íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü, îí ïðîñòîé è ëåãêî ìîíòèðóåòñÿ. Ñåé÷àñ åãî óæå ìîæíî âíåäðèòü â ðàáîòó», — îòìåòèë íàñòàâíèê þíîãî èçîáðåòàòåëÿ.
Øåñòèêëàññíèêè èç Áóãóëüìû Äìèòðèé Àìèíîâ è Ýðèê Ñàëàõîâ ðàçðàáîòàëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ðîáîòèçèðîâàííûé êîìïëåêñ «ÒÁ-1».
«Ìû ïðèäóìàëè òðàêòîð áóäóùåãî. Îí ïðîèçâîäèò ñáîð ïëîäîâ, ïîìîãàåò ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè», — ðàññêàçàëè ðåáÿòà.
Èäåÿ ñîçäàíèÿ ðîáîòèçèðîâàííîãî êîìïëåêñà ïîÿâèëàñü ñëó÷àéíî. «Ëåòîì ÿ äîëæåí áûë ïîìîãàòü ìàìå â îãîðîäå, íî òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñëîìàë ðóêó. Òîãäà è ïîÿâèëàñü èäåÿ ñîçäàòü òàêîé òðàêòîð. Ìû ñêîîïåðèðîâàëèñü ñ Ýðèêîì, ïîñîâåòîâàëèñü ñ ó÷èòåëåì è ðàçðàáîòàëè åãî. ß çàïóñòèë åãî â îãîðîä è óæå îïðîáîâàë», — ïîäåëèëñÿ ñ êîððåñïîíäåíòîì Äìèòðèé.
Íàä ñâîèì ïðîåêòîì ðåáÿòà òðóäèëèñü îêîëî 3 ìåñÿöåâ è óæå ïðåäñòàâèëè åãî íà êîíêóðñå â Êàçàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àãðàðíîì óíèâåðñèòåòå. Ðàáîòà ïîëó÷èëà ìàññó îòçûâîâ îò ñòàðøèõ êîëëåã è çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â ñîðåâíîâàíèÿõ. Ñåé÷àñ òðàêòîð ìîæåò ñîáèðàòü ïëîäû âåñîì äî îäíîãî êèëîãðàììà. Ðåáÿòà ïëàíèðóþò óñîâåðøåíñòâîâàòü åãî è çàïàòåíòîâàòü ñâîþ ðàçðàáîòêó.
Åùå îäèí þíûé Êóëèáèí Åãîð Âàñèëüåâ èç Áóãóëüìèíñêîãî ëèöåÿ ¹ 2 ïðåäñòàâèë íà ñóä æþðè Bluetooth-ðîçåòêó. Ìàëü÷èê ðàññêàçàë, ÷òî ñîçäàë åå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì ñ äîìàøíèìè äåëàìè.
«Êàê-òî ìû åõàëè ñ êðóæêà è óæå îïàçäûâàëè íà ñëåäóþùèé, íàì íå õâàòèëî âðåìåíè äàæå ïîïèòü ÷àé. Òîãäà ÿ ðåøèë ïðèäóìàòü ïðîåêò, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ìîæíî áûëî áû çàðàíåå âêëþ÷èòü ïðèáîðû äîìà», — ïðîêîììåíòèðîâàë Åãîð.
Åãî ìàìà Åëåíà Âàñèëüåâà îòìåòèëà, ÷òî íåñìîòðÿ íà ñòîëü þíûé âîçðàñò – 10 ëåò, åå ñûíó áûëî î÷åíü èíòåðåñíî ðàáîòàòü íàä ðîçåòêîé. Êðîìå òîãî, ïðàêòè÷åñêè âñþ ðàáîòó îí âûïîëíèë ñàì. «Ýòî íàì êàæåòñÿ, ÷òî òàêèå ïðîåêòû — ýòî ÷òî-òî ñâåðõúåñòåñòâåííîå äëÿ åãî âîçðàñòà, íî îêàçûâàåòñÿ ÷òî ýòî ñîâåðøåííî íîðìàëüíî. Äåòè ñåé÷àñ ìûñëÿò ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó», — ïîä÷åðêíóëà æåíùèíà. Îïðîáîâàòü ðîçåòêó äîìà ñåìüÿ åùå íå óñïåëà, íî ïëàíèðóåò ýòî ñäåëàòü ïîñëå êîíêóðñà. Êðîìå òîãî, ó Åãîðà óæå åñòü ìûñëè î òîì, êàê óñîâåðøåíñòâîâàòü ïðîåêò — îí õî÷åò ïðèñïîñîáèòü ðîçåòêó ê áîëüøèì óñòðîéñòâàì, òàêèì êàê õîëîäèëüíèê èëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì â îëèìïèàäå þíûõ èçîáðåòàòåëåé «Êóëèáèíû XXI âåêà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðàêòè÷åñêè â äâà ðàçà áîëüøå ó÷àñòíèêîâ. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíæåíåðíîãî èíñòèòóòà ÊÔÓ ïî îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Èëüäàð Õàôèçîâ îòìåòèë, ÷òî åñëè â 2018 ãîäó â ôèíàë âûøëè 40 ÷åëîâåê, òî â ýòîì ãîäó èõ óæå áîëåå ñòà.
«Íåêîòîðûå ðåáÿòà óæå âûõîäèëè ñ ðàáîòàìè â ïðîøëîì ãîäó. Ñóäüè òîãäà äàëè èì ñîâåòû. Â ýòîì ãîäó ìû âèäèì, ÷òî ó÷àñòíèêè ïðèñëóøàëèñü ê ìíåíèþ æþðè è óñîâåðøåíñòâîâàëè ðàáîòû. Ê òîìó æå, îíè ïîëó÷èëèñü íå äóáëèðîâàííûìè, ÷òî çàïðåùåíî íà êîíêóðñå, à ñîâåðøåííî íîâûìè», — äîáàâèë ñïèêåð.
Ïî åãî ìíåíèþ, ó÷àñòíèêè îëèìïèàäû ñîçäàëè ñåðüåçíûå ïðîåêòû íà âûñîêîì óðîâíå, íåêîòîðûå èç íèõ ïî êà÷åñòâó íå óñòóïàþò ïðîìûøëåííûì çàâîäñêèì èçäåëèÿì.
«Ïîñëå êîíêóðñà ðåáÿòà ïàòåíòóþò ñâîè ðàáîòû. Ó íåêîòîðûõ åñòü óæå íåñêîëüêî ïàòåíòîâ. Ýòî åùå îäíî ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî â ðàáîòàõ åñòü íîâèçíà, è ðåáÿòà ñòðåìÿòñÿ ñâîå àâòîðñòâî çàêðåïèòü, ïîêàçàòü, ÷òî ýòî èìåííî îíè ñäåëàëè», — çàêëþ÷èë Õàôèçîâ.
Âñåì ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì îëèìïèàäû îðãàíèçàòîðû âðó÷èëè ãðàìîòû è ìåäàëè. Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ àáèòóðèåíòàìè è áóäóò ïîñòóïàòü â ÊÔÓ íà ñïåöèàëüíîñòè ñ åñòåñòâåííî-íàó÷íûì íàïðàâëåíèåì, áóäóò ïîëó÷àòü èìåííóþ ñòèïåíäèþ. Òàêæå ïî èòîãàì ðàáîòû íà îëèìïèàäå þíûõ èçîáðåòàòåëåé «Êóëèáèíû XXI âåêà» âûïóñòèëè áþëëåòåíü ñ òåçèñàìè ïðîåêòîâ.